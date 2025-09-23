Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакШтабМандриTravelДімАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITНерухомістьПромоГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Білецький розкрив плани, чи йтиме у майбутньому в політику

Білецький розкрив плани, чи йтиме у майбутньому в політику

Ua ru
Дата публікації: 23 вересня 2025 13:40
Чи йтиме Андрій Білецький у політику
Андрій Білецький. Фото: кадр із відео

Військові після закінчення війни безумовно будуть іти в політику. У них є ідеї для покращення ситуації в країні.

Про це заявив командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький в інтерв’ю "Радіо Свобода".

Реклама
Читайте також:

Заява Білецького

"Я вважаю, що ключовим фактором війни, політики і взагалі існування держави Україна буде зараз безпековий блок. Не на час війни, а на наближчі 50-60 років... Ну військові під час війни показали найпростішу річ що дня них Україна, як держава, стоїть на першому місці. Військові безумовно будуть іти в політику. 1000%. Їм є що принести", — заявив він.

Також Білецький відповів, чи йтиме у політику він.

"У мене є місія в найближчий час, на прикладі бригади, корпусу, максимально військовий блок модернізувати. Чи виключаю політику для себе повністю? Чи буду йти? Буде залежати від того, чим ми закінчимо цю війну", — додав військовий.

Нагадаємо, у інетрв’ю також Білецький також розповів, що не спілкується з президентом України Володимиром Зеленським Проте вважає, що Зеленський зараз свій функціонал як Верховний Головнокомандувач.

Також командир Третього армійського корпусу каже, що між ним і Головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським трапляються дискусії. Але це робочий процес.

військові політики війна в Україні Андрій Білецький фронт Третя штурмова бригада
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації