Чи йтиме Андрій Білецький у політику

Військові після закінчення війни безумовно будуть іти в політику. У них є ідеї для покращення ситуації в країні.

Про це заявив командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький в інтерв’ю "Радіо Свобода".

Заява Білецького

"Я вважаю, що ключовим фактором війни, політики і взагалі існування держави Україна буде зараз безпековий блок. Не на час війни, а на наближчі 50-60 років... Ну військові під час війни показали найпростішу річ — що дня них Україна, як держава, стоїть на першому місці. Військові безумовно будуть іти в політику. 1000%. Їм є що принести", — заявив він.

Також Білецький відповів, чи йтиме у політику він.

"У мене є місія в найближчий час, на прикладі бригади, корпусу, максимально військовий блок модернізувати. Чи виключаю політику для себе повністю? Чи буду йти? Буде залежати від того, чим ми закінчимо цю війну", — додав військовий.

Нагадаємо, у інетрв’ю також Білецький також розповів, що не спілкується з президентом України Володимиром Зеленським. Проте вважає, що Зеленський зараз свій функціонал як Верховний Головнокомандувач.

Також командир Третього армійського корпусу каже, що між ним і Головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським трапляються дискусії. Але це робочий процес.