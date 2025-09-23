Будет ли Андрей Билецкий идти в политику

Андрей Билецкий. Фото: кадр из видео

Военные после окончания войны безусловно будут идти в политику. У них есть идеи для улучшения ситуации в стране.

Об этом заявил командир Третьего армейского корпуса Андрей Билецкий в интервью "Радіо Свобода".

Заявление Билецкого

"Я считаю, что ключевым фактором войны, политики и вообще существования государства Украина будет сейчас блок безопасности. Не на время войны, а на ближайшие 50-60 лет... Ну военные во время войны показали простейшую вещь — что дня них Украина, как государство, стоит на первом месте. Военные безусловно будут идти в политику. 1000%. Им есть что принести", — заявил он.

Также Билецкий ответил, будет ли идти в политику он.

"У меня есть миссия в ближайшее время, на примере бригады, корпуса, максимально военный блок модернизировать. Исключаю ли политику для себя полностью? Буду ли идти? Будет зависеть от того, чем мы закончим эту войну", — добавил военный.

Напомним, в инетрвью также Билецкий также рассказал, что не общается с президентом Украины Владимиром Зеленским. Однако считает, что Зеленский сейчас выполняет свой функционал как Верховный Главнокомандующий.

Также командир Третьего армейского корпуса говорит, что между ним и Главнокомандующим ВСУ Александром Сырским случаются дискуссии. Но это рабочий процесс.