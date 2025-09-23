Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусШтабПутешествияTravelТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Билецкий раскрыл планы, будет ли идти в будущем в политику

Билецкий раскрыл планы, будет ли идти в будущем в политику

Ua ru
Дата публикации 23 сентября 2025 13:40
Будет ли Андрей Билецкий идти в политику
Андрей Билецкий. Фото: кадр из видео

Военные после окончания войны безусловно будут идти в политику. У них есть идеи для улучшения ситуации в стране.

Об этом заявил командир Третьего армейского корпуса Андрей Билецкий в интервью "Радіо Свобода".

Реклама
Читайте также:

Заявление Билецкого

"Я считаю, что ключевым фактором войны, политики и вообще существования государства Украина будет сейчас блок безопасности. Не на время войны, а на ближайшие 50-60 лет... Ну военные во время войны показали простейшую вещь  что дня них Украина, как государство, стоит на первом месте. Военные безусловно будут идти в политику. 1000%. Им есть что принести", — заявил он.

Также Билецкий ответил, будет ли идти в политику он.

"У меня есть миссия в ближайшее время, на примере бригады, корпуса, максимально военный блок модернизировать. Исключаю ли политику для себя полностью? Буду ли идти? Будет зависеть от того, чем мы закончим эту войну", — добавил военный.

Напомним, в инетрвью также Билецкий также рассказал, что не общается с президентом Украины Владимиром Зеленским. Однако считает, что Зеленский сейчас выполняет свой функционал как Верховный Главнокомандующий.

Также командир Третьего армейского корпуса говорит, что между ним и Главнокомандующим ВСУ Александром Сырским случаются дискуссии. Но это рабочий процесс.

военные политики война в Украине Андрей Билецкий фронт Третья штурмова бригада
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации