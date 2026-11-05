Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський висловив припущення, що російський диктатор Володимир Путін може мати більші статки, ніж американський підприємець Ілон Маск. За словами глави держави, хоча Маска називають найбагатшою людиною світу, справжні статки російського лідера можуть бути значно вищими.

Про це він сказав в інтерв'ю німецькому телеканалу ZDF, передає Новини.LIVE.

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Що Зеленський сказав про статки Путіна

Президент звернув увагу на питання можливого багатства Путіна та його місця серед найбагатших людей планети. Водночас Зеленський не навів конкретних оцінок статків російського диктатора, а лише висловив припущення щодо їхнього масштабу.

"Кажуть, що він (Ілон Маск, — ред.) найбагатша людина у світі. А хто другий за багатством? Путін. Може, Путін і є найбагатший. Я не знаю", — сказав Зеленський.

Оцінити реальні статки Володимира Путіна складно, оскільки його особисті активи, можливі закордонні рахунки та майно, оформлене на наближених осіб, залишаються непрозорими. Через це оцінки його багатства суттєво різняться, а офіційні декларації не дають повного уявлення про можливі ресурси російського президента.

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На відміну від публічних рейтингів найбагатших людей світу, де статки підприємців оцінюють за вартістю компаній та акцій, визначити реальний обсяг багатства Путіна значно складніше.

Як повідомляли Новини.LIVE, президент України Володимир Зеленський закликав США спрямувати тиск безпосередньо на Володимира Путіна, а не на Київ. Він наголосив, що саме російський лідер розпочав війну та продовжує агресію проти України.

Як повідомляли Новини.LIVE, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що президент Володимир Зеленський готовий зустрітися з Володимиром Путіним і обговорити найскладніші питання, зокрема територіальні. Глава МЗС наголосив, що переговори на найвищому рівні можуть допомогти перейти до конкретних кроків, зокрема обміну полоненими та повернення викрадених українських дітей.