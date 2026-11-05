Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский высказал предположение, что российский диктатор Владимир Путин может обладать большим состоянием, чем американский предприниматель Илон Маск. По словам главы государства, хотя Маска называют самым богатым человеком в мире, реальное состояние российского лидера может быть значительно выше.

Об этом он сказал в интервью немецкому телеканалу ZDF, передает Новини.LIVE.

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Что Зеленский сказал о состоянии Путина

Президент обратил внимание на вопрос о возможном богатстве Путина и его месте среди самых богатых людей планеты. В то же время Зеленский не привел конкретных оценок состояния российского диктатора, а лишь высказал предположение относительно его масштаба.

"Говорят, что он (Илон Маск, — ред.) самый богатый человек в мире. А кто второй по богатству? Путин. Может, Путин и есть самый богатый. Я не знаю", — сказал Зеленский.

Оценить реальное состояние Владимира Путина сложно, поскольку его личные активы, возможные зарубежные счета и имущество, оформленное на приближенных лиц, остаются непрозрачными. Из-за этого оценки его богатства существенно различаются, а официальные декларации не дают полного представления о возможных ресурсах российского президента.

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В отличие от публичных рейтингов самых богатых людей мира, где состояние предпринимателей оценивается по стоимости компаний и акций, определить реальный объем богатства Путина значительно сложнее.

Как сообщали Новини.LIVE, президент Украины Владимир Зеленский призвал США оказать давление непосредственно на Владимира Путина, а не на Киев. Он подчеркнул, что именно российский лидер начал войну и продолжает агрессию против Украины.

Как сообщали Новини.LIVE, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что президент Владимир Зеленский готов встретиться с Владимиром Путиным и обсудить самые сложные вопросы, в частности территориальные. Глава МИД подчеркнул, что переговоры на высшем уровне могут помочь перейти к конкретным шагам, в частности к обмену пленными и возвращению похищенных украинских детей.