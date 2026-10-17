Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський заявив, що США працюють над пропозицією провести тристоронню зустріч України, Сполучених Штатів і Росії. Одним із можливих місць переговорів він назвав США під час саміту G20, також розглядають Об’єднані Арабські Емірати, Саудівську Аравію або одну з європейських країн. Водночас Росія та США поки не підтвердили участь у зустрічі.

Про це повідомив Володимир Зеленський, передає Новини.LIVE.

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Зустріч Путіна та Зеленського

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