Георгій Тихий: Україна готова до переговорів із РФ і США вже у жовтні

Речник МЗС України Георгій Тихий. Фото: facebook.com/heorhiitykhyi

Речник МЗС Георгій Тихий заявив, що Україна готова провести тристоронню зустріч із Росією та США вже у жовтні й не бачить перешкод для переговорів. Київ очікує на позицію Москви та заявляє про готовність працювати над реальними рішеннями для припинення війни.

Про це Тихий заявив у відповідь на запитання журналістки Новини.LIVE Галини Остаповець.

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Україна готова до тристоронніх переговорів

За словами Георгія Тихого, Україна готова до зустрічі у форматі Україна — Росія — США. Київ також вважає, що найбільшого прориву у досягненні миру можна було б досягти на рівні лідерів.

Водночас Україна погоджується і на переговори на інших рівнях. Речник МЗС наголосив, що з українського боку перешкод для проведення зустрічі немає.

"Готовість України взятих зустрічей в такому форматі, як і раніше. Ми переконані, що саме рівень лідерів міг би принести найбільш проривні результати для досягнення миру, але Україна готова й до зустрічей в тристоронньому форматі України, Росії, Сполучених Штатів, на інших теж рівнях", — повідомляє Тихий.

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Київ чекає на позицію Росії

Георгій Тихий зазначив, що наразі Україна очікує на позицію російської сторони. Водночас він підкреслив, що хотів би, щоб тристороння зустріч відбулася вже у жовтні.

"Ми чекаємо станом на зараз якраз російською позицією. Повторю те, що казав президент України днями. Хотів би, щоб ця зустріч відбулася вже в жовтні", — заявив речник.

За його словами, Україна готова працювати над конкретними рішеннями та припиненням війни.

"І з українського боку, знову ж таки повторюю, є готовність досягати реальних рішень, реального припинення війни. З українського боку вся ця готовність є", — підсумував Тихий.

Раніше Новини.LIVE писали, що Георгій Тихий повідомляв, що ризик занесення та поширення чуми з території Росії в Україну на сьогодні відсутній. Українські органи та система охорони здоров'я стежать за епідеміологічною ситуацією в РФ та аналізують заходи, які запроваджують сусідні з Росією держави на своїх територіях.

Також Новини.LIVE повідомляли, що Тихий відреагував на заяву The Guardian щодо, нібито, підготовки західних країн планів щодо переміщення своїх посольств зі столиці України. Він повідомив, що наразі українське МЗС не отримувало від іноземних дипломатичних місій жодних запитів щодо можливої релокації.