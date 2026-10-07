Георгий Тихий: Украина готова к переговорам с РФ и США уже в октябре

Пресс-секретарь МИД Украины Георгий Тихий. Фото: facebook.com/heorhiitykhyi

Пресс-секретарь МИД Георгий Тихий заявил, что Украина готова провести трехстороннюю встречу с Россией и США уже в октябре и не видит препятствий для переговоров. Киев ожидает позиции Москвы и заявляет о готовности работать над реальными решениями для прекращения войны.

Об этом Тихий заявил в ответ на вопрос журналиста Новини.LIVE Галины Остаповец.

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Украина готова к трехсторонним переговорам

По словам Георгия Тихого, Украина готова к встрече в формате Украина — Россия — США. Киев также считает, что наибольший прорыв в достижении мира можно было бы добиться на уровне лидеров.

В то же время Украина согласна и на переговоры на других уровнях. Пресс-секретарь МИД подчеркнул, что с украинской стороны препятствий для проведения встречи нет.

"Готовность Украины к встречам в таком формате остаётся прежней. Мы убеждены, что именно уровень лидеров мог бы принести наиболее прорывные результаты для достижения мира, но Украина готова и к встречам в трехстороннем формате — Украина, Россия, Соединенные Штаты, — а также на других уровнях", — сообщает Тихий.

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Киев ждет позиции России

Георгий Тихий отметил, что в настоящее время Украина ожидает позиции российской стороны. В то же время он подчеркнул, что хотел бы, чтобы трехсторонняя встреча состоялась уже в октябре.

"На данный момент мы ждем именно позиции России. Повторю то, что говорил президент Украины на днях. Хотел бы, чтобы эта встреча состоялась уже в октябре", — заявил пресс-секретарь.

По его словам, Украина готова работать над конкретными решениями и прекращением войны.

"И со стороны Украины, еще раз повторю, есть готовность добиваться реальных решений, реального прекращения войны. Со стороны Украины вся эта готовность есть", — подытожил Тихий.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Георгий Тихий заявил, что риск заноса и распространения чумы с территории России в Украину на сегодняшний день отсутствует. Украинские органы и система здравоохранения следят за эпидемиологической ситуацией в РФ и анализируют меры, которые принимают соседние с Россией государства на своих территориях.

Также Новини.LIVE сообщали, что Тихий отреагировал на заявление The Guardian о якобы подготовке западными странами планов по перемещению своих посольств из столицы Украины. Он сообщил, что на данный момент украинский МИД не получал от иностранных дипломатических миссий никаких запросов относительно возможной релокации.