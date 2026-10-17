Зеленский предположил, когда может встретиться с Путиным
Ua ru
17 октября 2026 14:40
Офіс Президента
Срочная новость
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США работают над предложением провести трехстороннюю встречу между Украиной, Соединёнными Штатами и Россией. Одним из возможных мест проведения переговоров он назвал США во время саммита G20, также рассматриваются Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия или одна из европейских стран. В то же время Россия и США пока не подтвердили участие во встрече.
Об этом сообщил Владимир Зеленский, передает Новини.LIVE.
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Встреча Путина и Зеленского
Новость дополняется...
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