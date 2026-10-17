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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США работают над предложением провести трехстороннюю встречу между Украиной, Соединёнными Штатами и Россией. Одним из возможных мест проведения переговоров он назвал США во время саммита G20, также рассматриваются Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия или одна из европейских стран. В то же время Россия и США пока не подтвердили участие во встрече.

Об этом сообщил Владимир Зеленский, передает Новини.LIVE.

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Встреча Путина и Зеленского

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