Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зеленський прийняв вірчі грамоти від послів Панами, Монголії та Перу

Зеленський прийняв вірчі грамоти від послів Панами, Монголії та Перу

Ua ru
Дата публікації: 20 травня 2026 21:19
Зеленський прийняв вірчі грамоти від послів Панами, Монголії та Перу
Зустріч Володимира Зеленського з послами. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський 20 травня прийняв вірчі грамоти від послів Панами, Монголії та Перу. Він обговорив з послами двосторонні відносини між державами.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Володимира Зеленського. 

Зустріч Зеленського з послами

"Прийняв вірчі грамоти від послів Панами, Монголії та Перу. Кожен зовнішньополітичний напрямок для України важливий, бо зрештою кожна країна може посприяти встановленню миру", — розповів Зеленський.

За його словами, він обговорив з послами двосторонні відносини між державами. Зазначається, що є взаємовигідний потенціал у різних сферах, зокрема в економіці. Україна готова змістовно співпрацювати з усіма, хто поважає мир, суверенітет і територіальну цілісність інших народів.

Як писали Новини.LIVE, 20 травня Зеленський зустрівся із фракцією монобільшості. Розмова стосувалася ключових питань, які нині перебувають на порядку денному українського парламенту. 

Читайте також:

Також він провів розмову з президентом Сербії Александром Вучичем. Україна розраховує на взаємовигідні домовленості, зокрема щодо відновлення переговорів про зону вільної торгівлі із країною.

Володимир Зеленський посол Україна
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації