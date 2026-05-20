Зеленський прийняв вірчі грамоти від послів Панами, Монголії та Перу

Зустріч Володимира Зеленського з послами. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський 20 травня прийняв вірчі грамоти від послів Панами, Монголії та Перу. Він обговорив з послами двосторонні відносини між державами.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Володимира Зеленського.

"Прийняв вірчі грамоти від послів Панами, Монголії та Перу. Кожен зовнішньополітичний напрямок для України важливий, бо зрештою кожна країна може посприяти встановленню миру", — розповів Зеленський.

За його словами, він обговорив з послами двосторонні відносини між державами. Зазначається, що є взаємовигідний потенціал у різних сферах, зокрема в економіці. Україна готова змістовно співпрацювати з усіма, хто поважає мир, суверенітет і територіальну цілісність інших народів.

Як писали Новини.LIVE, 20 травня Зеленський зустрівся із фракцією монобільшості. Розмова стосувалася ключових питань, які нині перебувають на порядку денному українського парламенту.

Також він провів розмову з президентом Сербії Александром Вучичем. Україна розраховує на взаємовигідні домовленості, зокрема щодо відновлення переговорів про зону вільної торгівлі із країною.