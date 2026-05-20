Главная Новости дня Зеленский принял верительные грамоты от послов Панамы, Монголии и Перу

Дата публикации 20 мая 2026 21:19
Встреча Владимира Зеленского с послами. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский 20 мая принял верительные грамоты от послов Панамы, Монголии и Перу. Он обсудил с послами двусторонние отношения между государствами.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Владимира Зеленского.

Встреча Зеленского с послами

"Принял верительные грамоты от послов Панамы, Монголии и Перу. Каждое внешнеполитическое направление для Украины важно, потому что в конце концов каждая страна может поспособствовать установлению мира", — рассказал Зеленский.

По его словам, он обсудил с послами двусторонние отношения между государствами. Отмечается, что есть взаимовыгодный потенциал в различных сферах, в частности в экономике. Украина готова содержательно сотрудничать со всеми, кто уважает мир, суверенитет и территориальную целостность других народов.

Как писали Новини.LIVE, 20 мая Зеленский встретился с фракцией монобольшинства. Разговор касался ключевых вопросов, которые сейчас находятся на повестке дня украинского парламента.

Также он провел разговор с президентом Сербии Александром Вучичем. Украина рассчитывает на взаимовыгодные договоренности, в частности о возобновлении переговоров о зоне свободной торговли со страной.

Карина Приходько - Редактор
Карина Приходько
