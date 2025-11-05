Відео
Головна Новини дня Зеленський прийняв вірчі грамоти від нових послів

Зеленський прийняв вірчі грамоти від нових послів

Ua ru
Дата публікації: 5 листопада 2025 18:39
Оновлено: 18:59
Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти від нових послів чотирьох країн
Ніл Кромптон і Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський приняв вірчі грамоти від нових послів. Глава держави привітав із початком місії дипломатів з Великої Британії, Нової Зеландії, Чилі та Сомалі.

Про це президент повідомив у своєму Telegram у середу, 5 листопада.

Зеленський привітав нових послів 

Глава держави провів двосторонні зустрічі з кожним із них, обговоривши пріоритетні напрямки співпраці.

Під час зустрічі з новим Послом Великої Британії Нілом Кромптоном Президент подякував Лондону за потужну підтримку України та наголосив на важливості подальшої військової та енергетичної допомоги. Сторони обговорили питання посилення санкційного тиску на Росію та необхідність передання Україні систем ППО, ракет до них і перехоплювачів.

Зеленський привітав чотирьох нових послів
Посли Сомалі, Нової Зеландії, Чилі та Великої Британії. Фото: Офіс Президента

З Послом Нової Зеландії Полом Беллентайном Зеленський відзначив солідарність країни з Україною та її активну участь у міжнародній Коаліції охочих. Окрему увагу приділили підтримці енергетичної системи України та розширенню санкцій проти РФ.

Говорячи з Послом Чилі Елісео Родріго Руїсом Ортісом, Президент подякував за послідовну позицію країни щодо засудження російської агресії. Лідери обговорили можливості для поглиблення економічної співпраці — зокрема, у сфері машинобудування, гірничодобувного обладнання, ІТ та цифрової трансформації.

З Послом Сомалі Мохамедом Абдуллагою Ахмедом Зеленський обговорив подальшу підтримку України на міжнародній арені, зокрема в контексті членства Сомалі в Раді Безпеки ООН. Сторони також обговорили перспективи співпраці в аграрному секторі.

"З кожним окремо поспілкувалися, обговорили ключові напрями співпраці. Серед тем – підтримка України, посилення санкційного тиску на Росію, розвиток двосторонніх відносин. Ціную кожне партнерство та можливості, які можемо реалізувати разом. Дякую за підтримку нашої держави", — сказав президент.

Нагадаємо, Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Сербії Александром Вучичем.

А також президент України розповів про результат переговорів з лідером Литви Гітанасом Наусєдою.

Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
