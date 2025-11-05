Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский принял верительные грамоты от новых послов

Зеленский принял верительные грамоты от новых послов

Ua ru
Дата публикации 5 ноября 2025 18:39
обновлено: 19:47
Владимир Зеленский принял верительные грамоты от новых послов четырех стран
Нил Кромптон и Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

Президент Украины Владимир Зеленский принял верительные грамоты от новых послов. Глава государства поздравил с началом миссии дипломатов из Великобритании, Новой Зеландии, Чили и Сомали.

Об этом президент сообщил в своем Telegram в среду, 5 ноября.

Реклама
Читайте также:

Зеленский поздравил новых послов

Глава государства провел двусторонние встречи с каждым из них, обсудив приоритетные направления сотрудничества.

Во время встречи с новым Послом Великобритании Нилом Кромптоном Президент поблагодарил Лондон за мощную поддержку Украины и подчеркнул важность дальнейшей военной и энергетической помощи. Стороны обсудили вопросы усиления санкционного давления на Россию и необходимость передачи Украине систем ПВО, ракет к ним и перехватчиков.

Зеленський привітав чотирьох нових послів
Послы Сомали, Новой Зеландии, Чили и Великобритании. Фото: Офис Президента

С Послом Новой Зеландии Полом Беллентайном Зеленский отметил солидарность страны с Украиной и ее активное участие в международной Коалиции желающих. Отдельное внимание уделили поддержке энергетической системы Украины и расширению санкций против РФ.

Говоря с Послом Чили Элисео Родриго Руисом Ортисом, Президент поблагодарил за последовательную позицию страны по осуждению российской агрессии. Лидеры обсудили возможности для углубления экономического сотрудничества - в частности, в сфере машиностроения, горнодобывающего оборудования, ИТ и цифровой трансформации.

С Послом Сомали Мохамедом Абдуллагой Ахмедом Зеленский обсудил дальнейшую поддержку Украины на международной арене, в частности в контексте членства Сомали в Совете Безопасности ООН. Стороны также обсудили перспективы сотрудничества в аграрном секторе.

"С каждым отдельно пообщались, обсудили ключевые направления сотрудничества. Среди тем — поддержка Украины, усиление санкционного давления на Россию, развитие двусторонних отношений. Ценю каждое партнерство и возможности, которые можем реализовать вместе. Спасибо за поддержку нашего государства", — сказал президент.

Напомним, Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Сербии Александром Вучичем.

А также президент Украины рассказал о результате переговоров с лидером Литвы Гитанасом Науседой.

Владимир Зеленский Новая Зеландия Сомали Чили Великобритания
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации