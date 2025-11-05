Владимир Зеленский принял верительные грамоты от новых послов четырех стран

Нил Кромптон и Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

Президент Украины Владимир Зеленский принял верительные грамоты от новых послов. Глава государства поздравил с началом миссии дипломатов из Великобритании, Новой Зеландии, Чили и Сомали.

Об этом президент сообщил в своем Telegram в среду, 5 ноября.

Зеленский поздравил новых послов

Глава государства провел двусторонние встречи с каждым из них, обсудив приоритетные направления сотрудничества.

Во время встречи с новым Послом Великобритании Нилом Кромптоном Президент поблагодарил Лондон за мощную поддержку Украины и подчеркнул важность дальнейшей военной и энергетической помощи. Стороны обсудили вопросы усиления санкционного давления на Россию и необходимость передачи Украине систем ПВО, ракет к ним и перехватчиков.

Послы Сомали, Новой Зеландии, Чили и Великобритании. Фото: Офис Президента

С Послом Новой Зеландии Полом Беллентайном Зеленский отметил солидарность страны с Украиной и ее активное участие в международной Коалиции желающих. Отдельное внимание уделили поддержке энергетической системы Украины и расширению санкций против РФ.

Говоря с Послом Чили Элисео Родриго Руисом Ортисом, Президент поблагодарил за последовательную позицию страны по осуждению российской агрессии. Лидеры обсудили возможности для углубления экономического сотрудничества - в частности, в сфере машиностроения, горнодобывающего оборудования, ИТ и цифровой трансформации.

С Послом Сомали Мохамедом Абдуллагой Ахмедом Зеленский обсудил дальнейшую поддержку Украины на международной арене, в частности в контексте членства Сомали в Совете Безопасности ООН. Стороны также обсудили перспективы сотрудничества в аграрном секторе.

"С каждым отдельно пообщались, обсудили ключевые направления сотрудничества. Среди тем — поддержка Украины, усиление санкционного давления на Россию, развитие двусторонних отношений. Ценю каждое партнерство и возможности, которые можем реализовать вместе. Спасибо за поддержку нашего государства", — сказал президент.

