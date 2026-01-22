Фото Зеленського із Давосу

Зеленський прибув на форум у Давосі — фото
Президент України Володимир Зеленський вже прибув на Всесвітній економічний форум у Давосі. Там у нього запланована зустріч із очільником Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом.
Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE Галина Остаповець у четвер, 22 січня.
Зеленський сьогодні зустрінеться з Трампом — що відомо
Зустріч президента України та Дональда Трампа мала розпочатися орієнтовно о 14:00, але вона, ймовірно, затримується.
Після цього запланований виступ Зеленського на економічному форумі.
Нагадаємо, сьогодні глава української держави також має зустрітись із президентом Швейцарії та представниками енергетичних компаній.
Раніше Трамп повідомляв, що планує обговорити із Зеленським.
