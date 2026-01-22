Фото Зеленського із Давосу

Зеленський у Давосі. Фото: Новини.LIVE

Президент України Володимир Зеленський вже прибув на Всесвітній економічний форум у Давосі. Там у нього запланована зустріч із очільником Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE Галина Остаповець у четвер, 22 січня.

Реклама

Читайте також:

Зеленський сьогодні зустрінеться з Трампом — що відомо

Зеленський із охороною. Фото: Новини.LIVE

Зустріч президента України та Дональда Трампа мала розпочатися орієнтовно о 14:00, але вона, ймовірно, затримується.

Після цього запланований виступ Зеленського на економічному форумі.

Нагадаємо, сьогодні глава української держави також має зустрітись із президентом Швейцарії та представниками енергетичних компаній.

Раніше Трамп повідомляв, що планує обговорити із Зеленським.