Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зеленський прибув на форум у Давосі — фото

Зеленський прибув на форум у Давосі — фото

Ua
Дата публікації: 22 січня 2026 14:21
Фото Зеленського із Давосу
Зеленський у Давосі. Фото: Новини.LIVE

Президент України Володимир Зеленський вже прибув на Всесвітній економічний форум у Давосі. Там у нього запланована зустріч із очільником Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE Галина Остаповець у четвер, 22 січня.

Реклама
Читайте також:

Зеленський сьогодні зустрінеться з Трампом — що відомо

Зеленський в Давосі
Зеленський із охороною. Фото: Новини.LIVE

Зустріч президента України та Дональда Трампа мала розпочатися орієнтовно о 14:00, але вона, ймовірно, затримується.

Після цього запланований виступ Зеленського на економічному форумі.

Нагадаємо, сьогодні глава української держави також має зустрітись із президентом Швейцарії та представниками енергетичних компаній.

Раніше Трамп повідомляв, що планує обговорити із Зеленським.

Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації