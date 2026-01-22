Видео
Україна
Главная Новости дня Зеленский прибыл на форум в Давосе — фото

Зеленский прибыл на форум в Давосе — фото

Ua ru
Дата публикации 22 января 2026 14:21
Форум в Давосе – президент Зеленский уже прибыл
Зеленский в Давосе. Фото: Новини.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский уже прибыл на Всемирный экономический форум в Давосе. Там у него запланирована встреча с главой Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE Галина Остаповец в четверг, 22 января.

Читайте также:

Зеленский сегодня встретится с Трампом — что известно

Зеленський в Давосі
Зеленский с охраной. Фото: Новини.LIVE

Встреча президента Украины и Дональда Трампа должна была начаться ориентировочно в 14:00, но она, вероятно, задерживается.

После этого запланировано выступление Зеленского на экономическом форуме.

Напомним, сегодня глава украинского государства также должен встретиться с президентом Швейцарии и представителями энергетических компаний.

Ранее Трамп сообщал, что планирует обсудить с Зеленским.

Владимир Зеленский Дональд Трамп президент война в Украине саммит в Давосе 2026
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
