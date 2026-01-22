Форум в Давосе – президент Зеленский уже прибыл

Зеленский прибыл на форум в Давосе — фото
Дата публикации 22 января 2026 14:21
Зеленский в Давосе. Фото: Новини.LIVE
Президент Украины Владимир Зеленский уже прибыл на Всемирный экономический форум в Давосе. Там у него запланирована встреча с главой Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом.
Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE Галина Остаповец в четверг, 22 января.
Встреча президента Украины и Дональда Трампа должна была начаться ориентировочно в 14:00, но она, вероятно, задерживается.
После этого запланировано выступление Зеленского на экономическом форуме.
Напомним, сегодня глава украинского государства также должен встретиться с президентом Швейцарии и представителями энергетических компаний.
