Зеленський 7 грудня прибув до Парижа — з ким він зустрінеться

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський у суботу, 7 грудня, прибув до Парижа. Там він зустрінеться з декількома лідерами держав.

Про це повідомляє "Укрінформ".

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Відомо, що в Єлисейському палаці призначена зустріч Зеленського з Президентом Франції Емануелем Макроном.

Також у Парижі перебуває новообраний Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп.

Лідери майже 40 країн світу візьмуть участь у церемонії відкриття собору Паризької Богоматері, відновленого після пожежі, що сталася майже п'ять років тому.

Нагадаємо, 7 грудня у Франції відбудеться урочисте відкриття собору Паризької Богоматері.

Також український лідер може зустрітися з Дональдом Трампом, щоб відзначити відкриття собору Паризької Богоматері.