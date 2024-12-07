Зеленський 7 грудня прибув до Парижа — з ким він зустрінеться

Зеленський прибув до Парижа — що відомо
Президент України Володимир Зеленський у суботу, 7 грудня, прибув до Парижа. Там він зустрінеться з декількома лідерами держав.
Про це повідомляє "Укрінформ".
Зеленський в Парижі
Відомо, що в Єлисейському палаці призначена зустріч Зеленського з Президентом Франції Емануелем Макроном.
Також у Парижі перебуває новообраний Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп.
Лідери майже 40 країн світу візьмуть участь у церемонії відкриття собору Паризької Богоматері, відновленого після пожежі, що сталася майже п'ять років тому.
Нагадаємо, 7 грудня у Франції відбудеться урочисте відкриття собору Паризької Богоматері.
Також український лідер може зустрітися з Дональдом Трампом, щоб відзначити відкриття собору Паризької Богоматері.
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