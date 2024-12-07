Зеленский 7 декабря прибыл в Париж — с кем он встретится

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 7 декабря, прибыл в Париж. Там он встретится с несколькими лидерами государств.

Об этом сообщает "Укринформ".

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Известно, что в Елисейском дворце назначена встреча Зеленского с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Также в Париже находится новоизбранный Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп.

Лидеры почти 40 стран мира примут участие в церемонии открытия собора Парижской Богоматери, восстановленного после пожара, произошедшего почти пять лет назад.

Напомним, 7 декабря во Франции состоится торжественное открытие собора Парижской Богоматери.

Также украинский лидер может встретиться с Дональдом Трампом, чтобы отметить открытие собора Парижской Богоматери.