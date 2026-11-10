Зеленський прибув до Копенгагена для переговорів про безпеку та ППО
Президент України Володимир Зеленський 10 листопада прибув до Копенгагена, де запланував низку зустрічей із представниками данської влади та лідерами країн Північної Європи. Зокрема, глава держави проведе переговори з прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен, зустрінеться з данськими парламентарями та представниками провідних оборонних компаній, а також матиме аудієнцію у короля Данії Фредеріка X. Окремо запланована зустріч із прем’єр-міністрами Данії, Норвегії, Швеції, Ісландії та Фінляндії, під час якої обговорять питання безпеки й посилення оборонних спроможностей України.
Про це повідомив Зеленський, передає Новини.LIVE.
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