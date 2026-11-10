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Головна Новини дня Зеленський прибув до Копенгагена для переговорів про безпеку та ППО

Зеленський прибув до Копенгагена для переговорів про безпеку та ППО

Ua ru
10 листопада 2026 14:07
Зеленський у Данії обговорює ППО та енергетичну безпеку України x.com/ZelenskyyUa
Президент України Володимир Зеленський прибув із візитом до Данії для участі в зустрічі лідерів країн Північної Європи. Фото: x.com/ZelenskyyUa

Президент України Володимир Зеленський 10 листопада прибув до Копенгагена, де запланував низку зустрічей із представниками данської влади та лідерами країн Північної Європи. Зокрема, глава держави проведе переговори з прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен, зустрінеться з данськими парламентарями та представниками провідних оборонних компаній, а також матиме аудієнцію у короля Данії Фредеріка X. Окремо запланована зустріч із прем’єр-міністрами Данії, Норвегії, Швеції, Ісландії та Фінляндії, під час якої обговорять питання безпеки й посилення оборонних спроможностей України.

Про це повідомив Зеленський, передає Новини.LIVE.

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Юлія Шепілова - редактор стрічки новин
Автор:
Юлія Шепілова

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