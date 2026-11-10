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Главная Новости дня Зеленский прибыл в Копенгаген для переговоров по вопросам безопасности и ПВО

Зеленский прибыл в Копенгаген для переговоров по вопросам безопасности и ПВО

Ua ru
10 ноября 2026 14:07
Зеленский обсуждает в Дании вопросы ПВО и энергетической безопасности Украины x.com/ZelenskyyUa
Срочная новость

Президент Украины Владимир Зеленский 10 ноября прибыл в Копенгаген, где запланировал ряд встреч с представителями датских властей и лидерами стран Северной Европы. В частности, глава государства проведет переговоры с премьер-министром Дании Метте Фредериксен, встретится с датскими парламентариями и представителями ведущих оборонных компаний, а также будет принят на аудиенции у короля Дании Фредерика X. Отдельно запланирована встреча с премьер-министрами Дании, Норвегии, Швеции, Исландии и Финляндии, в ходе которой будут обсуждаться вопросы безопасности и укрепления оборонного потенциала Украины.

Об этом сообщил Зеленский, передает Новини.LIVE.

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Юлия Шепилова - редактор ленты новостей
Автор:
Юлия Шепилова

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