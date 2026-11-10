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Главная Новости дня Зеленский обсудил со Стуббом первые детали переговоров в Абу-Даби

Зеленский обсудил со Стуббом первые детали переговоров в Абу-Даби

Ua ru
10 ноября 2026 12:15
Зеленский обсудил со Стуббом переговоры между Украиной, США и РФ в Абу-Даби ОП
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Финляндии. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский провел беседу с президентом Финляндии Александром Стуббом в рамках переговоров в Абу-Даби. По словам украинского лидера, трехсторонний формат с участием Украины, США и России уже начался. Перед этим также состоялась встреча с европейскими партнерами.

Об этом сообщил Владимир Зеленский, передает Новини.LIVE.

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Президент Украины обсудил ход переговоров с главой Финляндии

Зеленский отметил, что украинская сторона вместе с союзниками настроена на содержательную работу и стремится достичь практических результатов по итогам переговоров. Среди главных задач — поиск путей деэскалации, выработка действенных гарантий безопасности для Украины и приближение настоящего мира.

Зеленский обсудил со Стуббом первые результаты переговоров в Абу-Даби - фото 1
Пост Зеленского. Фото: скриншот

В то же время президент подчеркнул, что для продвижения дипломатического процесса важна готовность России к аналогичному подходу. Украина и Финляндия договорились продолжать координацию в ходе переговоров.

Зеленский также сообщил, что ожидает подробного отчета от украинской переговорной группы и партнеров о ходе беседы с российской стороной.

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Как сообщали Новини.LIVE, 10 ноября в Абу-Даби начались трехсторонние переговоры между Украиной, США и Россией о прекращении войны. Украинскую делегацию представляют Кирилл Буданов, Рустем Умеров, Давид Арахамия, Сергей Кислица и Вадим Скибицкий.

Как сообщали Новини.LIVE, 27 октября президент Финляндии Александр Стубб провел телефонный разговор с Владимиром Путиным. Перед этим он получил от президента Украины Владимира Зеленского два сообщения: о возможности личной встречи лидеров для обсуждения территориальных вопросов и безопасности, а также предложение о мерах по деэскалации.

Владимир Зеленский ОАЭ дипломатия мирные переговоры Александр Стубб
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория

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