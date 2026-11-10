Президент України Володимир Зеленський та президент Фінляндії. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з президентом Фінляндії Александром Стуббом на тлі переговорів в Абу-Дабі. За словами українського лідера, тристоронній формат за участі України, США та Росії вже розпочався. Перед цим також відбулася зустріч із європейськими партнерами.

Про це повідомив Володимир Зеленський, передає Новини.LIVE.

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Президент України обговорив переговори з очільником Фінляндії

Зеленський зазначив, що українська сторона разом із союзниками налаштована на змістовну роботу та прагне досягти практичних результатів за підсумками переговорів. Серед головних завдань — пошук шляхів деескалації, напрацювання дієвих гарантій безпеки для України та наближення справжнього миру.

Пост Зеленського. Фото: скриншот

Водночас президент наголосив, що для просування дипломатичного процесу важливою є готовність Росії до аналогічного підходу. Україна та Фінляндія домовилися продовжувати координацію під час переговорів.

Зеленський також повідомив, що очікує детального звіту від української переговорної групи та партнерів про перебіг розмови з російською стороною.

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Як повідомляли Новини.LIVE, 10 листопада в Абу-Дабі розпочалися тристоронні переговори України, США та Росії щодо завершення війни. Українську делегацію представляють Кирило Буданов, Рустем Умєров, Давид Арахамія, Сергій Кислиця та Вадим Скібіцький.

Як повідомляли Новини.LIVE, 27 жовтня президент Фінляндії Александр Стубб провів телефонну розмову з Володимиром Путіним. Перед цим він отримав від президента України Володимира Зеленського два повідомлення: щодо можливості особистої зустрічі лідерів для обговорення територіальних питань і безпеки, а також пропозиції про заходи з деескалації.