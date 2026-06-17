Візит Володимира Зеленського до Брюселю: запланована низка важливих зустрічей

Зеленський прибув до Брюсселя і анонсував низку важливих зустрічей
Президент України прибув до Брюсселя. Там запланована низка важливих міжнародних зустрічей, присвячених питанням безпеки, оборони та подальшої підтримки України.
Про це повідомляють Новини.LIVE, з посиланням на заяву Володимира Зеленського.
Зеленський проведе переговори з НАТО, ЄС та союзниками у Брюсселі
Сьогодні глава держави проведе переговори з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, а також зустрінеться з Прем’єр-міністром Бельгії Бартом де Вевером. Окрім цього, запланована аудієнція у Короля бельгійців Філіпа.
У наступні дні Володимир Зеленський також проведе зустрічі з міністрами оборони Великої Британії та Німеччини. Окремо передбачена участь у засіданні у форматі "Рамштайн" та засіданні Європейської ради.
У повідомленні наголошується, що ці переговори мають ключове значення для посилення обороноздатності України та зміцнення міжнародної підтримки на тлі триваючої війни.
Українська сторона подякувала партнерам за підтримку та підкреслила, що єдність Європи залишається визначальним фактором у наближенні завершення війни.
Новини.LIVE повідомляли, що саміт країн "Групи семи" у французькому Евіані ухвалив для України низку важливих оборонних та економічних рішень. Президент Володимир Зеленський повідомив про досягнення конкретних домовленостей щодо посилення української протиповітряної оборони у найближчій перспективі.
Новини.LIVE інформували, що у середу, 18 червня, президент України Володимир Зеленський провів зустріч із главою Бразилії Лулою да Сілвою. Переговори відбулися в межах саміту "Групи семи". Сторони, зокрема, обговорили можливі шляхи завершення агресивної війни Росії.