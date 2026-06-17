Візит Володимира Зеленського до Брюселю: запланована низка важливих зустрічей

Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент України прибув до Брюсселя. Там запланована низка важливих міжнародних зустрічей, присвячених питанням безпеки, оборони та подальшої підтримки України.

Про це повідомляють Новини.LIVE, з посиланням на заяву Володимира Зеленського.

Зеленський проведе переговори з НАТО, ЄС та союзниками у Брюсселі

Сьогодні глава держави проведе переговори з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, а також зустрінеться з Прем’єр-міністром Бельгії Бартом де Вевером. Окрім цього, запланована аудієнція у Короля бельгійців Філіпа.

У наступні дні Володимир Зеленський також проведе зустрічі з міністрами оборони Великої Британії та Німеччини. Окремо передбачена участь у засіданні у форматі "Рамштайн" та засіданні Європейської ради.

У повідомленні наголошується, що ці переговори мають ключове значення для посилення обороноздатності України та зміцнення міжнародної підтримки на тлі триваючої війни.

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Новини.LIVE повідомляли, що саміт країн "Групи семи" у французькому Евіані ухвалив для України низку важливих оборонних та економічних рішень. Президент Володимир Зеленський повідомив про досягнення конкретних домовленостей щодо посилення української протиповітряної оборони у найближчій перспективі.

Новини.LIVE інформували, що у середу, 18 червня, президент України Володимир Зеленський провів зустріч із главою Бразилії Лулою да Сілвою. Переговори відбулися в межах саміту "Групи семи". Сторони, зокрема, обговорили можливі шляхи завершення агресивної війни Росії.