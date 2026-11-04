Зеленський повідомив вже про 40 загиблих у Комишувасі
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що у Комишувасі Запорізької області вже третю добу тривають пошуково-рятувальні роботи на місці російського удару по школі. Кількість загиблих зросла до 40.
Про це глава держави повідомив у соцмережах, передає Новини.LIVE.
Search and rescue operations have now been underway for three days at the site of the Russian strike on a school in the settlement of Komyshuvakha in the Zaporizhzhia region. The Russians used nine aerial bombs. They first struck people who had come to receive humanitarian aid,… pic.twitter.com/KaFinOorVy— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 4, 2026
Російський обстріл Комишувахи
Окупанти випустили девʼять авіабомб. Спочатку противник вдарив по людях, які прийшли отримати гуманітарну допомогу, а потім по рятувальних та поліцейських, які прибули на місце.
Зеленський повідомив, що на місці залучені всі необхідні служби. За його словами, дуже важка операція фактично під постійною загрозою нових російських ударів. Наразі відомо про 40 загиблих, а деякі тіла поки не вдалось ідентифікувати. Глава держави висловив співчуття рідним та близьким. Крім того, ще понад 30 людей можуть залишатися під завалами.
"На жаль, дуже мало реакції світу на цю божевільну атаку. Але вона, як і тисячі й тисячі інших воєнних злочинів, які Росія вчинила проти України та українців, вимагає сильної реакції. Зло завжди йде далі, якщо лишається без відповіді. Розраховуємо на реакцію: підтримка України з ППО потрібна саме зараз. Вдячний партнерам, які роблять відповідні кроки", — додав Зеленський.
Як писали Новини.LIVE, Едуард, батько 28-річного рятувальника Родіона, поділився подробицями того, як дізнався про поранення сина внаслідок російського обстрілу Комишувахи. Вперше після атаки чоловік побачив сина вже в лікарні, куди його доправили медики.
А в. о. медичного директора лікарні Сергій Боднар розповів, що внаслідок російського обстрілу Комишувахи одна з постраждалих отримала опіки 81% поверхні тіла. Загалом до міської лікарні екстреної та швидкої медичної допомоги доправили чотирьох цивільних.