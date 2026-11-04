Пошуково-рятувальні роботи в Комишувасі. Фото: ДСНС

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що у Комишувасі Запорізької області вже третю добу тривають пошуково-рятувальні роботи на місці російського удару по школі. Кількість загиблих зросла до 40.

Про це глава держави повідомив у соцмережах, передає Новини.LIVE.

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Search and rescue operations have now been underway for three days at the site of the Russian strike on a school in the settlement of Komyshuvakha in the Zaporizhzhia region. The Russians used nine aerial bombs. They first struck people who had come to receive humanitarian aid,… pic.twitter.com/KaFinOorVy — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 4, 2026

Російський обстріл Комишувахи

Окупанти випустили девʼять авіабомб. Спочатку противник вдарив по людях, які прийшли отримати гуманітарну допомогу, а потім по рятувальних та поліцейських, які прибули на місце.

Рятувальники на місці російського обстрілу Комишувахи. Фото: ДСНС

Роботи на місці російського обстрілу Комишувахи. Фото: ДСНС

Зеленський повідомив, що на місці залучені всі необхідні служби. За його словами, дуже важка операція фактично під постійною загрозою нових російських ударів. Наразі відомо про 40 загиблих, а деякі тіла поки не вдалось ідентифікувати. Глава держави висловив співчуття рідним та близьким. Крім того, ще понад 30 людей можуть залишатися під завалами.

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Російський обстріл Комишувахи. Фото: ДСНС

"На жаль, дуже мало реакції світу на цю божевільну атаку. Але вона, як і тисячі й тисячі інших воєнних злочинів, які Росія вчинила проти України та українців, вимагає сильної реакції. Зло завжди йде далі, якщо лишається без відповіді. Розраховуємо на реакцію: підтримка України з ППО потрібна саме зараз. Вдячний партнерам, які роблять відповідні кроки", — додав Зеленський.

Як писали Новини.LIVE, Едуард, батько 28-річного рятувальника Родіона, поділився подробицями того, як дізнався про поранення сина внаслідок російського обстрілу Комишувахи. Вперше після атаки чоловік побачив сина вже в лікарні, куди його доправили медики.

А в. о. медичного директора лікарні Сергій Боднар розповів, що внаслідок російського обстрілу Комишувахи одна з постраждалих отримала опіки 81% поверхні тіла. Загалом до міської лікарні екстреної та швидкої медичної допомоги доправили чотирьох цивільних.