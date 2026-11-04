Поисково-спасательные работы в Камышевахе. Фото: ГСЧС

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Камышевахе Запорожской области уже третьи сутки продолжаются поисково-спасательные работы на месте российского удара по школе. Число погибших возросло до 40.

Об этом глава государства сообщил в соцсетях, передает Новини.LIVE.

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Поисково-спасательные работы уже три суток ведутся на месте российского удара по школе в поселке Комышуваха в Запорожской области. Россияне применили девять авиабомб. Сначала они нанесли удар по людям, пришедшим за гуманитарной помощью,… pic.twitter.com/KaFinOorVy — Volodymyr Zelenskyy / Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) 4 ноября 2026

Российский обстрел Камышевахи

Оккупанты сбросили девять авиабомб. Сначала противник нанес удар по людям, пришедшим за гуманитарной помощью, а затем по спасателям и полицейским, прибывшим на место.

Спасатели на месте российского обстрела Камышевахи. Фото: ГСЧС

Работы на месте российского обстрела Камышевахи. Фото: ГСЧС

Зеленский сообщил, что на месте задействованы все необходимые службы. По его словам, это очень сложная операция, фактически проходящая под постоянной угрозой новых российских ударов. На данный момент известно о 40 погибших, а некоторые тела пока не удалось идентифицировать. Глава государства выразил соболезнования родным и близким. Кроме того, ещё более 30 человек могут оставаться под завалами.

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Российский обстрел Камышевахи. Фото: ГСЧС

"К сожалению, реакция мира на эту безумную атаку очень слабая. Но она, как и тысячи и тысячи других военных преступлений, которые Россия совершила против Украины и украинцев, требует решительной реакции. Зло всегда идет дальше, если остается без ответа. Рассчитываем на реакцию: поддержка Украины в сфере ПВО нужна именно сейчас. Благодарен партнерам, которые предпринимают соответствующие шаги", — добавил Зеленский.

Как писали Новини.LIVE, Эдуард, отец 28-летнего спасателя Родиона, поделился подробностями того, как узнал о ранении сына в результате российского обстрела Камышевахи. Впервые после атаки мужчина увидел сына уже в больнице, куда его доставили медики.

А и. о. медицинского директора больницы Сергей Боднар рассказал, что в результате российского обстрела Комышувахи одна из пострадавших получила ожоги 81% поверхности тела. Всего в городскую больницу экстренной и скорой медицинской помощи доставили четырех гражданских лиц.