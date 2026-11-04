Зеленский сообщил, что в Камышевахе уже 40 погибших
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Камышевахе Запорожской области уже третьи сутки продолжаются поисково-спасательные работы на месте российского удара по школе. Число погибших возросло до 40.
Об этом глава государства сообщил в соцсетях, передает Новини.LIVE.
Поисково-спасательные работы уже три суток ведутся на месте российского удара по школе в поселке Комышуваха в Запорожской области. Россияне применили девять авиабомб. Сначала они нанесли удар по людям, пришедшим за гуманитарной помощью,… pic.twitter.com/KaFinOorVy— Volodymyr Zelenskyy / Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) 4 ноября 2026
Российский обстрел Камышевахи
Оккупанты сбросили девять авиабомб. Сначала противник нанес удар по людям, пришедшим за гуманитарной помощью, а затем по спасателям и полицейским, прибывшим на место.
Зеленский сообщил, что на месте задействованы все необходимые службы. По его словам, это очень сложная операция, фактически проходящая под постоянной угрозой новых российских ударов. На данный момент известно о 40 погибших, а некоторые тела пока не удалось идентифицировать. Глава государства выразил соболезнования родным и близким. Кроме того, ещё более 30 человек могут оставаться под завалами.
"К сожалению, реакция мира на эту безумную атаку очень слабая. Но она, как и тысячи и тысячи других военных преступлений, которые Россия совершила против Украины и украинцев, требует решительной реакции. Зло всегда идет дальше, если остается без ответа. Рассчитываем на реакцию: поддержка Украины в сфере ПВО нужна именно сейчас. Благодарен партнерам, которые предпринимают соответствующие шаги", — добавил Зеленский.
Как писали Новини.LIVE, Эдуард, отец 28-летнего спасателя Родиона, поделился подробностями того, как узнал о ранении сына в результате российского обстрела Камышевахи. Впервые после атаки мужчина увидел сына уже в больнице, куда его доставили медики.
А и. о. медицинского директора больницы Сергей Боднар рассказал, что в результате российского обстрела Комышувахи одна из пострадавших получила ожоги 81% поверхности тела. Всего в городскую больницу экстренной и скорой медицинской помощи доставили четырех гражданских лиц.