Зеленський оголосив про відкриття експорту оборонних технологій

Зеленський повідомив про відкриття експорту оборонних технологій
Український лідер Володимир Зеленський повідомив про відкриття експорту оборонних технологій. За його словами, цього року в Європі буде вже десять експортних центрів.
Про це глава держави повідомив у Telegram у неділю, 8 лютого.
Експорт українських оборонних технологій
"Сьогодні ми відкриваємо експорт. У Європі у 2026 році буде вже десять експортних центрів. Це й Балтійські країни, і країни Північної Європи. У 2026-му працюватимуть десять представництв", — зазначив Зеленський.
За його словами, у середині лютого можна буде побачити виробництво українських дронів у Німеччині. Глава держави прийме перший дрон.
Український лідер зауважив, що це лінія, яка працює.
"У Британії діють виробничі лінії. Це все наші українські технології", — розповів він.
За словами Зеленського, сьогодні безпека Європи побудована на технологіях та дронах. Зокрема, є декілька різних проєктів.
"Усе це базуватиметься здебільшого на українських технологіях і українських спеціалістах. Ми просто у війні, і ще не всі компанії відчувають такий простір свободи, що можуть заходити на всі інші ринки", — додав глава держави.
Нагадаємо, Зеленський увів у дію санкційні обмеження щодо компаній, які постачають комплектуючі та займаються виробництвом ракет і безпілотників РФ.
Раніше глава держави обговорив з міністеркою Збройних сил та у справах ветеранів Франції Катрін Вотрен потреби України.
