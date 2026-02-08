Зеленский объявил об открытии экспорта оборонных технологий

Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил об открытии экспорта оборонных технологий. По его словам, в этом году в Европе будет уже десять экспортных центров.

Об этом глава государства сообщил в Telegram в воскресенье, 8 февраля.

"Сегодня мы открываем экспорт. В Европе в 2026 году будет уже десять экспортных центров. Это и Балтийские страны, и страны Северной Европы. В 2026-м будут работать десять представительств", — отметил Зеленский.

По его словам, в середине февраля можно будет увидеть производство украинских дронов в Германии. Глава государства примет первый дрон.

Украинский лидер отметил, что это линия, которая работает.

"В Британии действуют производственные линии. Это все наши украинские технологии", — рассказал он.

По словам Зеленского, сегодня безопасность Европы построена на технологиях и дронах. В частности, есть несколько различных проектов.

"Все это будет базироваться в основном на украинских технологиях и украинских специалистах. Мы просто в войне, и еще не все компании чувствуют такое пространство свободы, что могут заходить на все другие рынки", — добавил глава государства.

Пост Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, Зеленский ввел в действие санкционные ограничения в отношении компаний, которые поставляют комплектующие и занимаются производством ракет и беспилотников РФ.

Ранее глава государства обсудил с министром Вооруженных сил и по делам ветеранов Франции Катрин Вотрен потребности Украины.