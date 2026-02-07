Видео
Главная Новости дня Зеленский обсудил потребности Украины с министром ВС Франции

Зеленский обсудил потребности Украины с министром ВС Франции

Ua ru
Дата публикации 7 февраля 2026 18:52
Зеленский встретился с министром Вооруженных сил Франции — что обсудили
Встреча Владимира Зеленского и Катрин Вотрен. Фото: ОП

Украинский лидер Владимир Зеленский в субботу, 7 февраля, встретился с министром Вооруженных сил и по делам ветеранов Франции Катрин Вотрен. В частности, стороны обсудили потребности Украины для усиления защиты.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Владимира Зеленского в Facebook.

Читайте также:

Встреча Зеленского с Вотрен

Зеленский обсудил с Вотрен военную помощь, усиление противовоздушной обороны системами и ракетами, а также расширение авиации французскими самолетами Mirage и Rafale.

Володимир Зеленський
Владимир Зеленский. Фото: ОП

По словам главы государства, важно поддерживать устойчивость украинской ПВО на фоне российский массированных ударов по энергетике.

"Также мы заинтересованы в скорейшей реализации совместных проектов в рамках европейских инициатив, прежде всего SAFE", — рассказал Зеленский.

Катрін Вотрен
Катрин Вотрен. Фото: ОП

Он выразил благодарность Вотрен за первый с момента назначения на должность визит в Украину. Зеленский также поблагодарил лидера Франции и весь народ за поддержку страны.

Напомним, в вечернем обращении 7 февраля Зеленский рассказал, какая сейчас ситуация со светом после массированного российского обстрела.

Также глава государства сегодня заслушал доклад переговорной команды Украины после встреч с США и Россией.

Владимир Зеленский Франция война Украина ПВО
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
