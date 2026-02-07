Зеленський зустрівся з міністеркою Збройних сил Франції — що обговорили

Зустріч Володимира Зеленського та Катрін Вотрен. Фото: ОП

Український лідер Володимир Зеленський у суботу, 7 лютого, зустрівся з міністеркою Збройних сил та у справах ветеранів Франції Катрін Вотрен. Зокрема, сторони обговорили потреби України для посилення захисту.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на допис Володимира Зеленського у Facebook.

Зустріч Зеленського з Вотрен

Зеленський обговорив з Вотрен військову допомогу, посилення протиповітряної оборони системами та ракетами, а також розширення авіації французькими літаками Mirage і Rafale.

Володимир Зеленський. Фото: ОП

За словами глави держави, важливо підтримувати стійкість української ППО на тлі російський масованих ударів по енергетиці.

"Також ми зацікавлені в якнайшвидшій реалізації спільних проєктів у межах європейських ініціатив, передусім SAFE", — розповів Зеленський.

Катрін Вотрен. Фото: ОП

Він висловив вдячність Вотрен за перший з моменту призначення на посаду візит до України. Зеленський також подякував лідеру Франції та усьому народу за підтримку країни.

Нагадаємо, у вечірньому зверненні 7 лютого Зеленський розповів, яка наразі ситуація зі світлом після масованого російського обстрілу.

Також глава держави сьогодні заслухав доповідь переговорної команди України після зустрічей зі США та Росією.