Головна Новини дня Зеленський обговорив потреби України з міністеркою ЗС Франції

Зеленський обговорив потреби України з міністеркою ЗС Франції

Ua ru
Дата публікації: 7 лютого 2026 18:52
Зеленський зустрівся з міністеркою Збройних сил Франції — що обговорили
Зустріч Володимира Зеленського та Катрін Вотрен. Фото: ОП

Український лідер Володимир Зеленський у суботу, 7 лютого, зустрівся з міністеркою Збройних сил та у справах ветеранів Франції Катрін Вотрен. Зокрема, сторони обговорили потреби України для посилення захисту.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на допис Володимира Зеленського у Facebook.

Читайте також:

Зустріч Зеленського з Вотрен

Зеленський обговорив з Вотрен військову допомогу, посилення протиповітряної оборони системами та ракетами, а також розширення авіації французькими літаками Mirage і Rafale.

Володимир Зеленський
Володимир Зеленський. Фото: ОП

За словами глави держави, важливо підтримувати стійкість української ППО на тлі російський масованих ударів по енергетиці.

"Також ми зацікавлені в якнайшвидшій реалізації спільних проєктів у межах європейських ініціатив, передусім SAFE", — розповів Зеленський.

Катрін Вотрен
Катрін Вотрен. Фото: ОП

Він висловив вдячність Вотрен за перший з моменту призначення на посаду візит до України. Зеленський також подякував лідеру Франції та усьому народу за підтримку країни.

Нагадаємо, у вечірньому зверненні 7 лютого Зеленський розповів, яка наразі ситуація зі світлом після масованого російського обстрілу.

Також глава держави сьогодні заслухав доповідь переговорної команди України після зустрічей зі США та Росією.

Володимир Зеленський Франція війна Україна ППО
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
