Зеленський повідомив про ураження російського контейнеровоза та трьох НПЗ

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Іванна Чайка редактор політичних новин

Українські Сили оборони цієї ночі уразили низку російських військових і логістичних об’єктів. Зокрема, було потоплено підсанкційний контейнеровоз Yanina та завдано ударів по трьох нафтопереробних заводах у Башкортостані.

Про результати операцій повідомив Президент України Володимир Зеленський.

За його словами, українські військові продовжують завдавати ударів по цілях, які забезпечують ведення війни проти України.

"Вдячний українським воїнам, які повертають війну у Росію і відповідають на її удари проти життя. Наші цілі – послідовно визначені обʼєкти, що забезпечують війну", — заявив Зеленський.

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