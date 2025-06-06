Зеленський повідомив про наслідки атаки РФ на Україну

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський розповів про ситуацію в регіонах, які російські війська атакували у п'ятницю, 6 червня. За словами лідера країни, загалом постраждали 80 людей.

Про це глава держави сказав у своєму відеозвернені, опублікованому в Telegram.

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"Сьогодні весь день тривали рятувальні роботи, аварійні роботи в різних наших регіонах та містах. Тернопіль, Луцьк, Київ і область, Полтавщина, Хмельниччина, Львівщина, Чернігівщина, Одещина, Сумщина", — зазначив Президент.

За його даними, загалом 80 людей постраждали — усім надано допомогу. На жаль, є загиблі. Станом на зараз відомо про чотирьох загиблих — у Києві та в Луцьку.

Крім того, як зауважив Зеленський, під завалами ще можуть бути люди.

"Загиблі в Києві — це рятувальники, які прибули на місце після першого удару і, на жаль, були вбиті повторним російським ударом. Данило Скадін, Андрій Ременний та Павло Єзгор — пожежники-рятувальники 18-ї Державної пожежно-рятувальної частини", — наголосив лідер країни.

А також додав, що у ніч проти 6 червня російські окупанти завдали цинічного удару по українських містах.

За інформацією глави держави, більш ніж 400 безпілотників, більш як 40 ракет випустили окупанти. Значну частину слами ППО вдалося збити. Але не всі.

"І, на жаль, не всі у світі засуджують такі удари. І саме цим Путін користується. Він виторговує собі час, щоб продовжувати воювати. Росіяни постійно намагаються розколоти світ, щоб не дати посилити тиск за війну. Треба чітко бачити завдання.

Дипломатія має спрацювати, гарантії безпеки мають бути, мир має бути встановлений, і для цього потрібні початкові кроки, зокрема припинення вогню. Треба тиснути на Росію, щоб це було і щоб удари припинились", — наголосив Президент Зеленський.

Глава держави вже коментував масовану атаку Росії на Україну 6 червня.

Раніше Президент України сказав, що Росія намагається затягнути повномасштабну війну проти України.