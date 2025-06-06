Зеленский сообщил о последствиях атаки РФ на Украину

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о ситуации в регионах, которые российские войска атаковали в пятницу, 6 июня. По словам лидера страны, в целом пострадали — 80 человек.

Об этом глава государства сказал в своем видеообращении, опубликованном в Telegram.

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"Сегодня весь день продолжались спасательные работы, аварийные работы в разных наших регионах и городах. Тернополь, Луцк, Киев и область, Полтавщина, Хмельницкая область, Львовщина, Черниговщина, Одесская область, Сумщина", — отметил Президент.

По его данным, всего 80 человек пострадали — всем оказана помощь. К сожалению, есть погибшие. По состоянию на сейчас известно о четырех погибших — в Киеве и в Луцке.

Кроме того, как отметил Зеленский, под завалами еще могут быть люди.

"Погибшие в Киеве — это спасатели, которые прибыли на место после первого удара и, к сожалению, были убиты повторным российским ударом. Даниил Скадин, Андрей Ременный и Павел Езгор — пожарные-спасатели 18-й Государственной пожарно-спасательной части", — подчеркнул лидер страны.

А также добавил, что в ночь на 6 июня российские оккупанты нанесли циничный удар по украинским городам.

По информации главы государства, более 400 беспилотников, более 40 ракет выпустили оккупанты. Значительную часть сламы ПВО удалось сбить. Но не все.

"И, к сожалению, не все в мире осуждают такие удары. И именно этим Путин пользуется. Он выторговывает себе время, чтобы продолжать воевать. Россияне постоянно пытаются расколоть мир, чтобы не дать усилить давление за войну. Надо четко видеть задачу.

Дипломатия должна сработать, гарантии безопасности должны быть, мир должен быть установлен, и для этого нужны начальные шаги, в частности прекращение огня. Надо давить на Россию, чтобы это было и чтобы удары прекратились", — подчеркнул Президент Зеленский.

Глава государства уже комментировал массированную атаку России на Украину 6 июня.

Ранее Президент Украины сказал, что Россия пытается затянуть полномасштабную войну против Украины.