Зеленський оцінив результати зустрічі з Навроцьким у Варшаві — деталі

Термінова новина

Президент України Володимир Зеленський висловився про результати своєї зустрічі з польським лідером Каролем Навроцьким. Глава держави подякував зі зустріч та зазначив, що вважає її позитивним кроком до зміцнення дипломатичних відносин між Києвом та Варшавою.

Про це президент заявив під час спілкування з журналістами у п'ятницю, 20 грудня.

