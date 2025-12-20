Зеленский оценил результаты встречи с Навроцким в Варшаве — детали

Владимир Зеленский и Кароль Навроцкий. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский высказался о результатах своей встречи с польским лидером Каролем Навроцким. Глава государства поблагодарил за встречу и отметил, что считает ее положительным шагом к укреплению дипломатических отношений между Киевом и Варшавой.

Об этом президент заявил во время общения с журналистами в пятницу, 20 декабря.

Зеленский оценил встречу с Навроцким

19 декабря украинский лидер впервые лично встретился с президентом Польши после его избрания на должность. Зеленский отметил, что пока рано говорить об усилении интенсивности отношений между Киевом и Варшавой, однако первые шаги к этому сделаны.

"Прежде всего, это первый разговор, и об интенсивности мы здесь не говорим. Однако я считаю, что это очень позитивный сигнал. Для нас безусловно важна интенсивность в отношениях с Польшей, потому что мы дружественные соседи, но главное, по моему мнению, качество и взаимопонимание. И я считаю, что мы такой первый шаг с новым президентом сделали — был хороший разговор, открытый, все в конце концов основывается на доверии. Я считаю, что начат этот путь. Я благодарен за приглашение", — сказал глава государства.

Отдельно Зеленский отметил свои разговоры с премьером Польши Дональдом Туском и парламентариями, а также поблагодарил за позицию страны по выделению Украине кредита в размере 90 млрд евро.

"Я благодарен за поддержку и благодарен польской позиции по 90 млрд евро, которые были выделены во время заседания европейских лидеров в Брюсселе. Благодарен Польше за принципиальность", — сказал Зеленский.

