Зеленского сделал заявление об участии Польши в переговорах - детали

Президент Украины Владимир Зеленский высказался об участии Польши в переговорном процессе. Глава государства подчеркнул, что Варшава остается важным союзником для Киева.

"Для Украины Польша за столом переговоров очень важна. У нас было 12 заседаний Коалиции желающих, на которых присутствовали главные гаранты безопасности для Украины. Во всех 12 заседаниях Польша принимала участие. Для нас всегда это было важно, и мы всегда это подчеркивали. Поэтому Польша неслучайно была на этих встречах. Есть разные форматы, где присутствие может быть и на уровне министров, в том числе и министра обороны. Польша всегда присутствует", — сказал президент.

