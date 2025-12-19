Зеленського зробив заяву про участь Польщі в переговорах — деталі

Термінова новина

Президент України Володимир Зеленський висловився про участь Польщі у переговорному процесі. Глава держави наголосив, що Варшава залишається важливим союзником для Києва.

"Для України Польща за столом перемовин дуже важлива. У нас було 12 засідань Коаліції охочих, на яких були присутні головні гарантери безпеки для України. В усіх 12 засіданнях Польща брала участь. Для нас завжди це було важливо, і ми завжди це підкреслювали. Тому Польща невипадково була на цих зустрічах. Є різні формати, де присутність може бути і на рівні міністрів, зокрема й міністра оборони. Польща завжди присутня", — сказав президент.

