Зеленського зробив заяву про участь Польщі в переговорах — деталі

Зеленський зробив заяву про участь Польщі у наближенні миру
Ua ru
Дата публікації: 19 грудня 2025 17:58
Термінова новина
Президент України Володимир Зеленський висловився про участь Польщі у переговорному процесі. Глава держави наголосив, що Варшава залишається важливим союзником для Києва.
"Для України Польща за столом перемовин дуже важлива. У нас було 12 засідань Коаліції охочих, на яких були присутні головні гарантери безпеки для України. В усіх 12 засіданнях Польща брала участь. Для нас завжди це було важливо, і ми завжди це підкреслювали. Тому Польща невипадково була на цих зустрічах. Є різні формати, де присутність може бути і на рівні міністрів, зокрема й міністра оборони. Польща завжди присутня", — сказав президент.
