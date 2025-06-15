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Зеленський повідомив про нову загрозу з боку Росії

15 червня 2025 22:45
Іван Крутогоров - Редактор
Зеленський пояснив, які загрози Росія приготувала Україні
Володимир Зеленський слухає доповідь. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official/
Іван Крутогоров - Редактор

Президент України провів нараду з військовими, СБУ та членами уряду щодо захисту критично важливої інфраструктури від ударів Росії. Українська влада прагне зміцнити обороноздатність та стабілізувати енергосистему.

Попри обіцянки РФ США та іншим країнам, Москва продовжує цілитися в цивільні об'єкти енергетики, що перетворюється на акт терористичної спрямованості, повідомляє Telegram-канал Володимира Зеленського.

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За даними розвідки союзників, Росія вже готує нові, не менш масові удари по інфраструктурі України, особливо по критично важливій електроенергетиці, включно з атомними об'єктами.

Владимир Зеленский
Володимир Зеленський слухає доповідь. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official/

Що обговорювали на зустрічі

Президент заслухав доповідь про наслідки ракетного удару по Полтавській області та поставив завдання міністрові оборони, міністрові енергетики та командувачу ЗСУ щодо зміцнення оборони енергомережі. Також акцент було зроблено на модернізації та розширенні засобів протиповітряної оборони.

Було заслухано звіти СБУ та Генштабу про поточну загрозу і розвіддані, проте деталі залишилися закритими. Учасники наради зазначили, що рішення, ухвалені сьогодні, мають помітно поліпшити захист об'єктів і життя громадян.

"Росія не полишає спроб підірвати енергобезпеку України та не показує готовності до миру — ми змушені відповідати всіма засобами. Сьогоднішні заходи посилять не тільки ППО, а й стійкість комунальних систем. Я дав чіткі завдання владі та силовим структурам — результати не змусять на себе чекати", — сказав Володимир Зеленський за підсумками зустрічі.

Нагадаємо, у Генштабі України підтвердили поразку заводу з виготовлення БПЛА в глибині Росії.

Українські громадяни гинуть не тільки від російських ракет та безпілотників — що відомо про жертви іранської атаки на Ізраїль.

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