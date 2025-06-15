Зеленський пояснив, які загрози Росія приготувала Україні

Володимир Зеленський слухає доповідь. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official/

Президент України провів нараду з військовими, СБУ та членами уряду щодо захисту критично важливої інфраструктури від ударів Росії. Українська влада прагне зміцнити обороноздатність та стабілізувати енергосистему.

Попри обіцянки РФ США та іншим країнам, Москва продовжує цілитися в цивільні об'єкти енергетики, що перетворюється на акт терористичної спрямованості, повідомляє Telegram-канал Володимира Зеленського.

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Володимир Зеленський слухає доповідь. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official/

Що обговорювали на зустрічі

Президент заслухав доповідь про наслідки ракетного удару по Полтавській області та поставив завдання міністрові оборони, міністрові енергетики та командувачу ЗСУ щодо зміцнення оборони енергомережі. Також акцент було зроблено на модернізації та розширенні засобів протиповітряної оборони.

Було заслухано звіти СБУ та Генштабу про поточну загрозу і розвіддані, проте деталі залишилися закритими. Учасники наради зазначили, що рішення, ухвалені сьогодні, мають помітно поліпшити захист об'єктів і життя громадян.

"Росія не полишає спроб підірвати енергобезпеку України та не показує готовності до миру — ми змушені відповідати всіма засобами. Сьогоднішні заходи посилять не тільки ППО, а й стійкість комунальних систем. Я дав чіткі завдання владі та силовим структурам — результати не змусять на себе чекати", — сказав Володимир Зеленський за підсумками зустрічі.

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