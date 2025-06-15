Обстріл України 15 червня — Зеленський прокоментував удар РФ

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

У червні Росія вже застосувала проти України близько 2800 ударних дронів, майже 3000 керованих авіаційних бомб і 140 ракет різних типів. Окупанти постійно нарощують кількість ударів.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у Facebook в неділю, 15 червня.

Реклама

Читайте також:

Обстріли України

Зеленський прокоментував масовану комбіновану атаку Росії на українські міста, яка сталася в ніч проти 15 червня. За його словами, українські сили протиповітряної оборони знищили 167 повітряних цілей, якими ворог намагався вразити інфраструктуру країни.

"Цієї ночі наші воїни ППО знищили 167 повітряних цілей, якими Росія атакувала Україну. Дякую всім, хто захищає наше небо", — наголосив глава держави.

Президент зазначив, що російська армія випустила по Україні 183 ударні дрони типу Shahed і 11 ракет різних типів: "Кинджал", балістичні та крилаті. Основний напрямок атаки — Полтавщина, зокрема Кременчук.

"Вже четвертий рік Москва це робить і постійно нарощує кількість ударів. Саме тому так важливо, щоб уже в найближчі тижні були ухвалені всі рішення, які посилять санкції проти Росії", — заявив Зеленський.

Він закликав міжнародних партнерів — США, ЄС та країни G7 — ухвалити болючі обмеження для російської економіки: запровадити цінові обмеження на енергоносії (прайс-кепи), посилити тиск на банківський сектор РФ і "побороти" схеми обходу чинних санкцій.

Повідомлення Зеленського у Facebook

Нагадаємо, 15 червня Росія здійснила чергову повітряну атаку по Україні, використавши 194 засоби повітряного нападу. У Повітряних силах ЗСУ розповіли про наслідки.

Також ми писали, що у ніч проти 15 червня російські окупанти ракетами та дронами атакували Полтавську область.