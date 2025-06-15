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Зеленский отреагировал на ночную атаку РФ по Украине

15 июня 2025 13:50
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Обстрел Украины 15 июня - Зеленский прокомментировал удар РФ
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

В июне Россия уже применила против Украины около 2800 ударных дронов, почти 3000 управляемых авиационных бомб и 140 ракет различных типов. Оккупанты постоянно наращивают количество ударов.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в Facebook в воскресенье, 15 июня.

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Зеленский прокомментировал массированную комбинированную атаку России на украинские города, которая произошла в ночь на 15 июня. По его словам, украинские силы противовоздушной обороны уничтожили 167 воздушных целей, которыми враг пытался поразить инфраструктуру страны.

"Этой ночью наши воины ПВО уничтожили 167 воздушных целей, которыми Россия атаковала Украину. Спасибо всем, кто защищает наше небо", — подчеркнул глава государства.

Президент отметил, что российская армия выпустила по Украине 183 ударные дроны типа Shahed и 11 ракет различных типов: "Кинжал", баллистические и крылатые. Основное направление атаки — Полтавщина, в частности Кременчуг.

"Уже четвертый год Москва это делает и постоянно наращивает количество ударов. Именно поэтому так важно, чтобы уже в ближайшие недели были приняты все решения, которые усилят санкции против России", — заявил Зеленский.

Он призвал международных партнеров - США, ЕС и страны G7 - принять болезненные ограничения для российской экономики: ввести ценовые ограничения на энергоносители (прайс-кэпы), усилить давление на банковский сектор РФ и "побороть" схемы обхода действующих санкций

Зеленський обстріли
Сообщение Зеленского в Facebook

Напомним, 15 июня Россия осуществила очередную воздушную атаку по Украине, использовав 194 средства воздушного нападения. В Воздушных силах ВСУ рассказали о последствиях.

Также мы писали, что в ночь на 15 июня российские оккупанты ракетами и дронами атаковали Полтавскую область.

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