Зеленский объяснил, какие угрозы Россия приготовила Украине

Зеленский сообщил о новой угрозе со стороны России
Президент Украины провел совещание с военными, СБУ и членами правительства по защите критически важной инфраструктуры от ударов России. Украинские власти стремятся упрочить обороноспособность и стабилизировать энергосистему.
Несмотря на обещания РФ США и другим странам, Москва продолжает целиться в гражданские объекты энергетики, что превращается в акт террористической направленности, сообщает Telegram-канал Владимира Зеленского.
По данным разведки союзников, Россия уже готовит новые, не менее массовые удары по инфраструктуре Украины, особенно критически важной электроэнергетике, включая атомные объекты.
Что обсуждалось на встрече
Президент заслушал доклад о последствиях ракетного удара по Полтавской области и поставил задачи министру обороны, министру энергетики и командующему ВСУ по укреплению обороны энергосети. Также акцент был сделан на модернизации и расширении средств противовоздушной обороны.
Были заслушаны отчеты СБУ и Генштаба о текущей угрозе и разведданных, однако детали остались закрытыми. Участники совещания отметили, что решения, принятые сегодня, должны заметно улучшить защиту объектов и жизнь граждан.
"Россия не оставляет попыток подорвать энергобезопасность Украины и не показывает готовности к миру — мы вынуждены отвечать всеми средствами. Сегодняшние меры усилят не только ПВО, но и устойчивость коммунальных систем. Я дал чёткие задачи властям и силовым структурам — результаты не заставят себя ждать", — сказал Владимир Зеленский по итогам встречи.
Напомним, в Генштабе Украины подтвердили поражение завода по изготовлению БПЛА в глубине России.
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