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Зеленский сообщил о новой угрозе со стороны России

15 июня 2025 22:45
Иван Крутогоров - Редактор
Зеленский объяснил, какие угрозы Россия приготовила Украине
Владимир Зеленский слушает доклад. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official/
Иван Крутогоров - Редактор

Президент Украины провел совещание с военными, СБУ и членами правительства по защите критически важной инфраструктуры от ударов России. Украинские власти стремятся упрочить обороноспособность и стабилизировать энергосистему.

Несмотря на обещания РФ США и другим странам, Москва продолжает целиться в гражданские объекты энергетики, что превращается в акт террористической направленности, сообщает Telegram-канал Владимира Зеленского.

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По данным разведки союзников, Россия уже готовит новые, не менее массовые удары по инфраструктуре Украины, особенно критически важной электроэнергетике, включая атомные объекты.

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Владимир Зеленский
Владимир Зеленский слушает доклад. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official/

Что обсуждалось на встрече

Президент заслушал доклад о последствиях ракетного удара по Полтавской области и поставил задачи министру обороны, министру энергетики и командующему ВСУ по укреплению обороны энергосети. Также акцент был сделан на модернизации и расширении средств противовоздушной обороны.

Были заслушаны отчеты СБУ и Генштаба о текущей угрозе и разведданных, однако детали остались закрытыми. Участники совещания отметили, что решения, принятые сегодня, должны заметно улучшить защиту объектов и жизнь граждан.

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"Россия не оставляет попыток подорвать энергобезопасность Украины и не показывает готовности к миру — мы вынуждены отвечать всеми средствами. Сегодняшние меры усилят не только ПВО, но и устойчивость коммунальных систем. Я дал чёткие задачи властям и силовым структурам — результаты не заставят себя ждать", — сказал Владимир Зеленский по итогам встречи. 

Напомним, в Генштабе Украины подтвердили поражение завода по изготовлению БПЛА в глубине России. 

Украинские граждане гибнут не только от российских ракет и беспилотников — что известно о жертвах иранской атаки на Израиль. 

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