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Зеленський повідомив, де тривають жорсткі бої — звернення

9 червня 2025 21:04
Євтушенко Аліна - редактор
Зеленський розповів про ситуацію на фронті
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ
Євтушенко Аліна - редактор

У понеділок, 9 червня, Президент України Володимир Зеленський назвав напрямки фронту, де наразі тривають інтенсивні бойові дії. За словами лідера країни, російські окупанти намагаються просуватися.

Про це глава держави розповів у вечірньому відеозверненні, опубліковану у Telegram.

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Зеленський про ситуацію на фронті

За інформацією Зеленського, найбільш жорстко, інтенсивно бойові дії тривають на Покровському напрямку. А також у районах Курської операції та в прикордонні Сумської області.

"Всюди російська тактика одна: вони не рахують втрати і намагаються просуватись, штурмують українські позиції і хоч метр, хоч щось хочуть отримати. Але цей їхній потенціал усе ж не нескінченний, і тому певний рівень російських втрат, наша активність мають стримати та стримують російське просування", — зазначив президент.

Зеленський про обмін полоненими

Президент зауважив, що у понеділок, 9 червня, стартував обмін — перший етап домовленості в Стамбулі. Всього, за його словами, буде декілька етапів — принаймні саме про це говорили з російською стороною.

"В цьому обміні мають бути поранені, також важкопоранені і також ті, кому 25 років, і молодші. Очікується, що процес обміну триватиме ще не один день. Деталі процесу доволі чутливі. Тому зараз інформації менше, ніж зазвичай. Я дякую всім, хто допомагає здійснити обмін і працює, щоб усі наші люди могли повернутись додому — додому з російського полону", — повідомив глава держави.

Зазначимо, що 9 червня відбувся черговий обмін полоненими між Україною та Росією.

Згодом у Міністерстві оборони України показали відео, як зустрічали українських захисників, які повернулися з російського полону 9 червня.

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