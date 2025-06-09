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Зеленский сообщил, где продолжаются жесткие бои — обращение

9 июня 2025 21:04
Евтушенко Алина - редактор
Зеленский рассказал о ситуации на фронте
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ
Евтушенко Алина - редактор

В понедельник, 9 июня, Президент Украины Владимир Зеленский назвал направления фронта, где сейчас продолжаются интенсивные боевые действия. По словам лидера страны, российские оккупанты пытаются продвигаться.

Об этом глава государства рассказал в вечернем видеообращении, опубликованном в Telegram.

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По информации Зеленского, наиболее жестко, интенсивно боевые действия продолжаются на Покровском направлении. А также в районах Курской операции и в приграничье Сумской области.

"Всюду российская тактика одна: они не считают потери и пытаются продвигаться, штурмуют украинские позиции и хоть метр, хоть что-то хотят получить. Но этот их потенциал все же не бесконечен, и поэтому определенный уровень российских потерь, наша активность должны сдержать и сдерживают российское продвижение", — отметил президент.

Зеленский об обмене пленными

Президент отметил, что в понедельник, 9 июня, стартовал обмен — первый этап договоренности в Стамбуле. Всего, по его словам, будет несколько этапов — по крайней мере именно об этом говорили с российской стороной.

"В этом обмене должны быть раненые, также тяжелораненые и также те, кому 25 лет, и моложе. Ожидается, что процесс обмена продлится еще не один день. Детали процесса довольно чувствительны. Поэтому сейчас информации меньше, чем обычно. Я благодарю всех, кто помогает осуществить обмен и работает, чтобы все наши люди могли вернуться домой — домой из российского плена", — сообщил глава государства.

Отметим, что 9 июня состоялся очередной обмен пленными между Украиной и Россией.

Впоследствии в Министерстве обороны Украины показали видео, как встречали украинских защитников, которые вернулись из российского плена 9 июня.

Владимир Зеленский ВСУ война в Украине ситуация на фронте обмен пленными
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