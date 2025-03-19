Зеленський поспілкувався зі студентами університетів Фінляндії

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Telegram Володимира Зеленського

Президент України Володимир Зеленський відвідав Гельсінський університет та Університет Тампере. Там він поспілкувався зі студентами та викладачами.

Про це український лідер написав у Telegram у середу, 19 березня.

Читайте також:

Пост Зеленського. Фото: скриншот

Зеленський завітав в університети Фінляндії

Президент України подякував за теплий прийом і відзначив важливість спільних зусиль України та Європи для досягнення справедливого миру. Під час зустрічі обговорювалися питання безпекової архітектури світу, участі Фінляндії у відбудові України та внеску кожного громадянина у встановлення довгоочікуваного миру.

Володимир та Олена Зеленські у Фінляндії. Фото: Telegram Володимира Зеленського

Зеленський зауважив, що вулиці Гельсінкі прикрашені українськими прапорами, що є потужним символом підтримки та солідарності з Україною.

Олена Зеленська на зустрічі із студентами. Фото: Telegram Володимира Зеленського

"Окремо поспілкувалися з українськими студентами, які навчаються в цих університетах, і фінськими студентами, які на українських студіях вивчають нашу мову та історію. Обовʼязково програм українознавства має бути більше по всьому світу", — написав він.

Також у рамках візиту було підписано меморандуми про приєднання університетів Гельсінкі й Тампере до Глобальної коаліції українських студій. Крім того, бібліотеки цих університетів поповнилися колекціями української художньої літератури, зокрема творами українських класиків і сучасних авторів, серед яких — книги, написані захисниками України. Ця ініціатива реалізується в межах проєкту "Українська книжкова поличка".

Президент висловив подяку Фінляндії за допомогу у захисті України, підтримку її народу, мови та історії.

"Ми дуже цінуємо цю підтримку", — наголосив Зеленський.

Володимир Зеленський виступив перед студентами. Фото: Telegram Володимира Зеленського

Нагадаємо, що президент Фінляндії Александр Стубб вручив українському лідеру Володимиру Зеленському почесний подарунок — Великий хрест ордена Білої Троянди.

Також Олена Зеленська зустрілась з першою леді Фінляндії Сюзанн Іннес-Стубб. Дружина українського президента розповіла подробиці розмови.