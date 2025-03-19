Зеленский пообщался со студентами университетов Финляндии

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Telegram Владимира Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский посетил Хельсинкский университет и Университет Тампере. Там он пообщался со студентами и преподавателями.

Об этом украинский лидер написал в Telegram в среду, 19 марта.

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Зеленский посетил университеты Финляндии с визитом

Президент Украины поблагодарил за теплый прием и отметил важность совместных усилий Украины и Европы для достижения справедливого мира. Во время встречи обсуждались вопросы безопасности архитектуры мира, участия Финляндии в восстановлении Украины и вклада каждого гражданина в установление долгожданного мира.

Владимир и Елена Зеленские в Финляндии. Фото: Telegram Владимира Зеленского

Зеленский отметил, что улицы Хельсинки украшены украинскими флагами, что является мощным символом поддержки и солидарности с Украиной.

Елена Зеленская на встрече со студентами. Фото: Telegram Владимира Зеленского

"Отдельно пообщались с украинскими студентами, которые учатся в этих университетах, и финскими студентами, которые на украинских студиях изучают наш язык и историю. Обязательно программ украиноведения должно быть больше по всему миру", — написал он.

Также в рамках визита были подписаны меморандумы о присоединении университетов Хельсинки и Тампере к Глобальной коалиции украинских студий. Кроме того, библиотеки этих университетов пополнились коллекциями украинской художественной литературы, в частности произведениями украинских классиков и современных авторов, среди которых — книги, написанные защитниками Украины. Эта инициатива реализуется в рамках проекта "Украинская книжная полка".

Президент выразил благодарность Финляндии за помощь в защите Украины, поддержку ее народа, языка и истории.

"Мы очень ценим эту поддержку", — подчеркнул Зеленский.

Владимир Зеленский выступил перед студентами. Фото: Telegram Владимира Зеленского

Напомним, что президент Финляндии Александр Стубб вручил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому почетный подарок — Большой крест ордена Белой Розы.

Также Елена Зеленская встретилась с первой леди Финляндии Сюзанн Иннес-Стубб. Супруга украинского президента рассказала подробности разговора.