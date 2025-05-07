Зеленський звернувся до студентів та викладачів з Еквадору

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео

Президент України Володимир Зеленський у середу, 7 травня, поспілкувався зі студентами та викладачами закладів вищої освіти Еквадору. Під час виступу він наголосив, що Україна завжди буде вільною.

Відповідний допис український лідер оприлюднив у Telegram.

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Під час розмови президент розповів про українську боротьбу проти агресії РФ, участь військових КНДР у війні, важливість подальшої підтримки від партнерів та роль країн Латинської Америки у справедливому закінченні війни.

Зеленський зауважив, що Україна завжди буде вільною та рівною серед інших держав світу. Так, наша битва показала, що кожен народ, який віддано захищається, може вистояти навіть проти більшого за розміром чи рівнем військових запасів ворога.

Він наголосив, що Росія точно не є більшою серцем чи більшою розумом. В Україні хочуть, аби наш захист та героїв людей давав енергії іншим народам та підживлював надію тих, хто бореться за свободу.

"Якщо такому злочинцю не вдалося взяти гору проти України, то будь-який злочинець може програти. В цьому — глобальний сенс війни, що триває тут і зараз у Європі", — зауважив Зеленський.

Скриншот допису Зеленського

Нагадаємо, вчора Зеленський провів Ставку Верховного Головнокомандувача, на якій йшлося про захист неба над Україною.

Також сьогодні президент відреагував на російську масовану атаку на українські міста.