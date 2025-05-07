Зеленский обратился к студентам и преподавателям из Эквадора

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот из видео

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 7 мая, пообщался со студентами и преподавателями высших учебных заведений Эквадора. Во время выступления он подчеркнул, что Украина всегда будет свободной.

Соответствующее сообщение украинский лидер обнародовал в Telegram.

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Во время разговора президент рассказал об украинской борьбе против агрессии РФ, участие военных КНДР в войне, важность дальнейшей поддержки от партнеров и роль стран Латинской Америки в справедливом окончании войны.

Зеленский отметил, что Украина всегда будет свободной и равной среди других государств мира. Так, наша битва показала, что каждый народ, который преданно защищается, может выстоять даже против большего по размеру или уровню военных запасов врага.

Он отметил, что Россия точно не является большей сердцем или большим умом. В Украине хотят, чтобы наша защита и герои людей давали энергию другим народам и подпитывали надежду тех, кто борется за свободу.

"Если такому преступнику не удалось одержать верх против Украины, то любой преступник может проиграть. В этом — глобальный смысл войны, которая продолжается здесь и сейчас в Европе", — отметил Зеленский.

Скриншот поста Зеленского

Напомним, вчера Зеленский провел Ставку Верховного Главнокомандующего, на которой речь шла о защите неба над Украиной.

Также сегодня президент отреагировал на российскую массированную атаку на украинские города.