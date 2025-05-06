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Обмін полоненими та захист неба від РФ — звернення Зеленського

6 травня 2025 21:01
Євгенія Брюховецька - редактор
Фінансове забезпечення ЗСУ та захист неба — звернення Зеленського
Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео
Євгенія Брюховецька - редактор

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 6 травня, провів Ставку Верховного Головнокомандувача. На ній обговорювали, зокрема, фінансове забезпечення військових.

Про це український лідер розповів у вечірньому відеозверненні.

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Так, Зеленський заслухав доповідь Міністра фінансів України Сергія Марченка щодо фінансового забезпечення в армії. За його словами, триває робота над стабільністю в цій сфері.

Також йшлося про захист українського неба, а саме збиття "шахедів", у тому числі за допомогою дронів. Президент наголосив, що це одна з найбільш передових технологій сучасної війни.

"І я вдячний усім, хто її впроваджує, хто забезпечує цю нову для будь-якої армії можливість — дронами захищати свою країну від дронів", — зазначив він.

Крім того, Зеленський доручив Міноборони та МЗС активніше працювати з партнерами для фінансування виробництва саме таких перехоплювачів. Планується подальший розвиток цього напрямку і щодо кожного регіону буде своя відповідальність за цю роботу.

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Скриншот допису Зеленського

Нагадаємо, сьогодні в Україну повернули 205 захисників, які перебували в російському полоні.

Журналісти Новини.LIVE були присутні під час зустрічі воїнів зі своїми рідними та показали щемливі кадри.

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