Финансовое обеспечение ВСУ и защита неба — обращение Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот видео

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 6 мая, провел Ставку Верховного Главнокомандующего. На ней обсуждали, в частности, финансовое обеспечение военных.

Об этом украинский лидер рассказал в вечернем видеообращении.

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Так, Зеленский заслушал доклад Министра финансов Украины Сергея Марченко относительно финансового обеспечения в армии. По его словам, продолжается работа над стабильностью в этой сфере.

Также речь шла о защите украинского неба, а именно сбивание "шахедов", в том числе с помощью дронов. Президент подчеркнул, что это одна из самых передовых технологий современной войны.

"И я благодарен всем, кто ее внедряет, кто обеспечивает эту новую для любой армии возможность — дронами защищать свою страну от дронов", — отметил он.

Кроме того, Зеленский поручил Минобороны и МИД активнее работать с партнерами для финансирования производства именно таких перехватчиков. Планируется дальнейшее развитие этого направления и по каждому региону будет своя ответственность за эту работу.

Скриншот поста Зеленского

Напомним, сегодня в Украину вернули 205 защитников, которые находились в российском плену.

Журналисты Новини.LIVE присутствовали во время встречи воинов со своими родными и показали щемящие кадры.