Финансовое обеспечение ВСУ и защита неба — обращение Зеленского

Обмен пленными и защита неба от РФ — обращение Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 6 мая, провел Ставку Верховного Главнокомандующего. На ней обсуждали, в частности, финансовое обеспечение военных.
Об этом украинский лидер рассказал в вечернем видеообращении.
Ставка Верховного Главнокомандующего 6 мая
Так, Зеленский заслушал доклад Министра финансов Украины Сергея Марченко относительно финансового обеспечения в армии. По его словам, продолжается работа над стабильностью в этой сфере.
Также речь шла о защите украинского неба, а именно сбивание "шахедов", в том числе с помощью дронов. Президент подчеркнул, что это одна из самых передовых технологий современной войны.
"И я благодарен всем, кто ее внедряет, кто обеспечивает эту новую для любой армии возможность — дронами защищать свою страну от дронов", — отметил он.
Кроме того, Зеленский поручил Минобороны и МИД активнее работать с партнерами для финансирования производства именно таких перехватчиков. Планируется дальнейшее развитие этого направления и по каждому региону будет своя ответственность за эту работу.
Напомним, сегодня в Украину вернули 205 защитников, которые находились в российском плену.
Журналисты Новини.LIVE присутствовали во время встречи воинов со своими родными и показали щемящие кадры.
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