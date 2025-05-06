Повернені з полону воїни зустрілися з рідними — щемливі кадри

Перша зустріч полонених із рідними — зворушливі фото та відео
Україна у вівторок, 6 травня, повернула додому з полону Росії 205 захисників. Вони перебували там від початку повномасштабного вторгнення.
Журналісти Новини.LIVE були присутні під час зустрічі воїнів зі своїми рідними.
Повернення з полону
Родини понад двох сотень полонених зустріли своїх рідних, які нарешті повернулися додому після понад трьох років неволі в Росії.
Серед військових, яких повернули додому, троє офіцерів та 202 солдати і сержанти.
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Військові біля лікарні. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
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Зустріч воїна з рідними. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
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Військовий. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
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Військовий. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
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Військові. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
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Військові, яких повернули з полону. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими повідомили, що серед звільнених — воїни ЗСУ, зокрема ВМС, Повітряних сил, ДШВ, Сил ТрО, а також Нацгвардії та ДПСУ.
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Військовий. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
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Військовий, якого повернули з полону. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
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Звільнений з полону військовий. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
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Звільнені з полону біля лікарні. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
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Звільнені з полону біля лікарні. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
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Військовий спілкується з рідними. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
За словами Омбудсмена Дмитра Лубінця, загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ вдалося повернути вже 4757 українців.
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Зустріч з рідними. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
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Зустріч з рідними. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
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Зустріч з рідними. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
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Зустріч з рідними. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Крім того, на місце приїхали дружини військових в пошуках своїх рідних серед звільнених з полону.
Нагадаємо, Новини.LIVE побувала біля лікарні, куди привезли тяжкохворих воїнів, що повернулися з полону.
Також ми показали, як рідні та близькі повернених захисників зустрічали їх з полону.
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