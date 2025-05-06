Повернені з полону воїни зустрілися з рідними — щемливі кадри

Рідні зустрілися з воїном. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Україна у вівторок, 6 травня, повернула додому з полону Росії 205 захисників. Вони перебували там від початку повномасштабного вторгнення.

Журналісти Новини.LIVE були присутні під час зустрічі воїнів зі своїми рідними.

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Повернення з полону

Родини понад двох сотень полонених зустріли своїх рідних, які нарешті повернулися додому після понад трьох років неволі в Росії.

Серед військових, яких повернули додому, троє офіцерів та 202 солдати і сержанти.

Військові біля лікарні. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Зустріч воїна з рідними. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Військовий. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Військовий. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Військові. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Військові, яких повернули з полону. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов 1 / 6











У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими повідомили, що серед звільнених — воїни ЗСУ, зокрема ВМС, Повітряних сил, ДШВ, Сил ТрО, а також Нацгвардії та ДПСУ.

Військовий. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Військовий, якого повернули з полону. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Звільнений з полону військовий. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Звільнені з полону біля лікарні. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Звільнені з полону біля лікарні. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Військовий спілкується з рідними. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов 1 / 6











За словами Омбудсмена Дмитра Лубінця, загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ вдалося повернути вже 4757 українців.

Зустріч з рідними. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Зустріч з рідними. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Зустріч з рідними. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Зустріч з рідними. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов 1 / 4







Крім того, на місце приїхали дружини військових в пошуках своїх рідних серед звільнених з полону.

Нагадаємо, Новини.LIVE побувала біля лікарні, куди привезли тяжкохворих воїнів, що повернулися з полону.

Також ми показали, як рідні та близькі повернених захисників зустрічали їх з полону.