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Перша зустріч полонених із рідними — зворушливі фото та відео

6 травня 2025 18:29
Євгенія Брюховецька - редактор
Повернені з полону воїни зустрілися з рідними — щемливі кадри
Рідні зустрілися з воїном. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Євгенія Брюховецька - редактор

Україна у вівторок, 6 травня, повернула додому з полону Росії 205 захисників. Вони перебували там від початку повномасштабного вторгнення.

Журналісти Новини.LIVE були присутні під час зустрічі воїнів зі своїми рідними.

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Повернення з полону

Родини понад двох сотень полонених зустріли своїх рідних, які нарешті повернулися додому після понад трьох років неволі в Росії. 

Серед військових, яких повернули додому, троє офіцерів та 202 солдати і сержанти. 

  • Військові, звільнені з полону, прибувають до лікарні
    Військові біля лікарні. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
  • Зустріч захисника з рідними після років неволі
    Зустріч воїна з рідними. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
  • Повернений з полону воїн після медичної перевірки
    Військовий. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
  • Один із захисників, які повернулися додому 6 травня
    Військовий. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
  • Звільнені з полону військові зустрічаються з рідними
    Військові. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
  • Звільнені з російського полону чекають рідних біля медзакладу
    Військові, яких повернули з полону. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
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  • Військові, звільнені з полону, прибувають до лікарні
  • Зустріч захисника з рідними після років неволі
  • Повернений з полону воїн після медичної перевірки
  • Один із захисників, які повернулися додому 6 травня
  • Звільнені з полону військові зустрічаються з рідними
  • Звільнені з російського полону чекають рідних біля медзакладу

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими повідомили, що серед звільнених — воїни ЗСУ, зокрема ВМС, Повітряних сил, ДШВ, Сил ТрО, а також Нацгвардії та ДПСУ.

  • Очі, що бачили неволю: портретне фото поверненого військового
    Військовий. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
  • Солдат після повернення з полону РФ
    Військовий, якого повернули з полону. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
  • Воїн впізнає рідних серед натовпу
    Звільнений з полону військовий. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
  • Рідні зустрічають своїх героїв з обіймами
    Звільнені з полону біля лікарні. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
  • Дружини військових шукають серед звільнених своїх чоловіків
    Звільнені з полону біля лікарні. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
  • Хвилюючий момент зустрічі полонених з рідними
    Військовий спілкується з рідними. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
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  • Очі, що бачили неволю: портретне фото поверненого військового
  • Солдат після повернення з полону РФ
  • Воїн впізнає рідних серед натовпу
  • Рідні зустрічають своїх героїв з обіймами
  • Дружини військових шукають серед звільнених своїх чоловіків
  • Хвилюючий момент зустрічі полонених з рідними

За словами Омбудсмена Дмитра Лубінця, загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ вдалося повернути вже 4757 українців.

  • Сльози радості — мати обіймає сина-військового, якого повернули з полону
    Зустріч з рідними. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
  • Рідні зустрічи звільнених з полону захисників - щемливі фото
    Зустріч з рідними. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
  • Емоційна зустріч з батьками після довгої розлуки
    Зустріч з рідними. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
  • Обійми після довгої розлуки: воїн зустрічається з родиною
    Зустріч з рідними. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
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  • Сльози радості — мати обіймає сина-військового, якого повернули з полону
  • Рідні зустрічи звільнених з полону захисників - щемливі фото
  • Емоційна зустріч з батьками після довгої розлуки
  • Обійми після довгої розлуки: воїн зустрічається з родиною

Крім того, на місце приїхали дружини військових в пошуках своїх рідних серед звільнених з полону.

Нагадаємо, Новини.LIVE побувала біля лікарні, куди привезли тяжкохворих воїнів, що повернулися з полону.

Також ми показали, як рідні та близькі повернених захисників зустрічали їх з полону.

ЗСУ військові полонені війна в Україні зустріч
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