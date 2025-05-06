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Первая встреча пленных с родными — трогательные фото и видео

6 мая 2025 18:29
Евгения Брюховецкая - редактор
Возвращенные из плена воины встретились с родными — щемящие кадры
Родные встретились с воином. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Евгения Брюховецкая - редактор

Украина во вторник, 6 мая, вернула домой из плена России 205 защитников. Они находились там с начала полномасштабного вторжения.

Журналисты Новини.LIVE присутствовали во время встречи воинов со своими родными.

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Возвращение из плена

Семьи более двух сотен пленных встретили своих родных, которые наконец вернулись домой после более трех лет неволи в России.

Среди военных, которых вернули домой, трое офицеров и 202 солдата и сержанта.

  • Військові, звільнені з полону, прибувають до лікарні
    Военные возле больницы. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
  • Зустріч захисника з рідними після років неволі
    Встреча воина с родными. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
  • Повернений з полону воїн після медичної перевірки
    Военный. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
  • Один із захисників, які повернулися додому 6 травня
    Военный. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
  • Звільнені з полону військові зустрічаються з рідними
    Военные. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
  • Звільнені з російського полону чекають рідних біля медзакладу
    Военные, которых вернули из плена. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
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  • Військові, звільнені з полону, прибувають до лікарні
  • Зустріч захисника з рідними після років неволі
  • Повернений з полону воїн після медичної перевірки
  • Один із захисників, які повернулися додому 6 травня
  • Звільнені з полону військові зустрічаються з рідними
  • Звільнені з російського полону чекають рідних біля медзакладу

В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными сообщили, что среди освобожденных воины ВСУ, в частности ВМС, Воздушных сил, ДШВ, Сил ТрО, а также Нацгвардии и ГПСУ.

  • Очі, що бачили неволю: портретне фото поверненого військового
    Военный. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
  • Солдат після повернення з полону РФ
    Военный, которого вернули из плена. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
  • Воїн впізнає рідних серед натовпу
    Освобожденный из плена военный. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
  • Рідні зустрічають своїх героїв з обіймами
    Освобожденные из плена возле больницы. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
  • Дружини військових шукають серед звільнених своїх чоловіків
    Освобожденные из плена возле больницы. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
  • Хвилюючий момент зустрічі полонених з рідними
    Военный общается с родными. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
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  • Очі, що бачили неволю: портретне фото поверненого військового
  • Солдат після повернення з полону РФ
  • Воїн впізнає рідних серед натовпу
  • Рідні зустрічають своїх героїв з обіймами
  • Дружини військових шукають серед звільнених своїх чоловіків
  • Хвилюючий момент зустрічі полонених з рідними

По словам Омбудсмена Дмитрия Лубинца, всего с начала полномасштабного вторжения РФ удалось вернуть уже 4757 украинцев.

  • Сльози радості — мати обіймає сина-військового, якого повернули з полону
    Встреча с родными. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
  • Рідні зустрічи звільнених з полону захисників - щемливі фото
    Встреча с родными. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
  • Емоційна зустріч з батьками після довгої розлуки
    Встреча с родными. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
  • Обійми після довгої розлуки: воїн зустрічається з родиною
    Встреча с родными. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
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  • Сльози радості — мати обіймає сина-військового, якого повернули з полону
  • Рідні зустрічи звільнених з полону захисників - щемливі фото
  • Емоційна зустріч з батьками після довгої розлуки
  • Обійми після довгої розлуки: воїн зустрічається з родиною

Кроме того, на место приехали жены военных в поисках своих родных среди освобожденных из плена.

Напомним, Новини.LIVE побывала возле больницы, куда привезли тяжелобольных воинов, вернувшихся из плена.

Также мы показали, как родные и близкие возвращенных защитников встречали их из плена.

ВСУ военные пленные война в Украине встреча
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