Возвращенные из плена воины встретились с родными — щемящие кадры

Родные встретились с воином. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Украина во вторник, 6 мая, вернула домой из плена России 205 защитников. Они находились там с начала полномасштабного вторжения.

Журналисты Новини.LIVE присутствовали во время встречи воинов со своими родными.

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Возвращение из плена

Семьи более двух сотен пленных встретили своих родных, которые наконец вернулись домой после более трех лет неволи в России.

Среди военных, которых вернули домой, трое офицеров и 202 солдата и сержанта.

Военные возле больницы. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Встреча воина с родными. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Военный. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Военный. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Военные. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Военные, которых вернули из плена. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов 1 / 6











В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными сообщили, что среди освобожденных воины ВСУ, в частности ВМС, Воздушных сил, ДШВ, Сил ТрО, а также Нацгвардии и ГПСУ.

Военный. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Военный, которого вернули из плена. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Освобожденный из плена военный. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Освобожденные из плена возле больницы. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Освобожденные из плена возле больницы. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Военный общается с родными. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов 1 / 6











По словам Омбудсмена Дмитрия Лубинца, всего с начала полномасштабного вторжения РФ удалось вернуть уже 4757 украинцев.

Встреча с родными. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Встреча с родными. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Встреча с родными. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Встреча с родными. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов 1 / 4







Кроме того, на место приехали жены военных в поисках своих родных среди освобожденных из плена.

Напомним, Новини.LIVE побывала возле больницы, куда привезли тяжелобольных воинов, вернувшихся из плена.

Также мы показали, как родные и близкие возвращенных защитников встречали их из плена.