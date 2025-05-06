Возвращенные из плена воины встретились с родными — щемящие кадры

Первая встреча пленных с родными — трогательные фото и видео
Украина во вторник, 6 мая, вернула домой из плена России 205 защитников. Они находились там с начала полномасштабного вторжения.
Журналисты Новини.LIVE присутствовали во время встречи воинов со своими родными.
Возвращение из плена
Семьи более двух сотен пленных встретили своих родных, которые наконец вернулись домой после более трех лет неволи в России.
Среди военных, которых вернули домой, трое офицеров и 202 солдата и сержанта.
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Военные возле больницы. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
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Встреча воина с родными. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
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Военный. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
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Военный. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
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Военные. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
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Военные, которых вернули из плена. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными сообщили, что среди освобожденных воины ВСУ, в частности ВМС, Воздушных сил, ДШВ, Сил ТрО, а также Нацгвардии и ГПСУ.
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Военный. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
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Военный, которого вернули из плена. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
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Освобожденный из плена военный. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
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Освобожденные из плена возле больницы. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
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Освобожденные из плена возле больницы. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
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Военный общается с родными. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
По словам Омбудсмена Дмитрия Лубинца, всего с начала полномасштабного вторжения РФ удалось вернуть уже 4757 украинцев.
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Встреча с родными. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
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Встреча с родными. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
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Встреча с родными. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
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Встреча с родными. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Кроме того, на место приехали жены военных в поисках своих родных среди освобожденных из плена.
Напомним, Новини.LIVE побывала возле больницы, куда привезли тяжелобольных воинов, вернувшихся из плена.
Также мы показали, как родные и близкие возвращенных защитников встречали их из плена.
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