Обмін військовополоненими 6 травня — як родичі зустрічали бійців

Обмін військовополоненими — як родичі зустрічали бійців
У вівторок, 6 травня, Україна та Росія провели обмін військовополоненими. Родичі бійців зустріли своїх героїв.
Про це повідомляє кореспондентка Новини.LIVE Галина Остаповець.
Як родичі зустріли військових з полону
Сльози радості та довгоочікувані обійми — саме такими емоціями сьогодні наповнені серця родичів українських військовополонених.
Сотні сімей зустріли своїх героїв, які нарешті повертаються додому після тривалого перебування у полоні. Більшість воїнів перебували у заручниках росіян понад три роки.
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Нагадаємо, що сьогодні, 6 травня, Україна та Росія провели обмін військовополоненими. Додому вдалося повернути 205 захисників.
Крім того, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець показав перші кадри обміну військовополонених.
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