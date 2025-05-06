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Обмін військовополоненими — як родичі зустрічали бійців

6 травня 2025 16:48
Анастасія Писаненко - редактор
Обмін військовополоненими 6 травня — як родичі зустрічали бійців
Родичі військовополонених готуються до зустрічі. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Анастасія Писаненко - редактор

У вівторок, 6 травня, Україна та Росія провели обмін військовополоненими. Родичі бійців зустріли своїх героїв.

Про це повідомляє кореспондентка Новини.LIVE Галина Остаповець.

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Сльози радості та довгоочікувані обійми — саме такими емоціями сьогодні наповнені серця родичів українських військовополонених. 

Сотні сімей зустріли своїх героїв, які нарешті повертаються додому після тривалого перебування у полоні. Більшість воїнів перебували у заручниках росіян понад три роки.

https://t.me/novynylive/150170

Обмін військовополоненими — як родичі зустрічали бійців - фото 1
Родичі військовополонених готуються до зустрічі. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Обмін військовополоненими — як родичі зустрічали бійців - фото 2
Родичі чекають на військовополонених. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Обмін військовополоненими — як родичі зустрічали бійців - фото 3
Родичі готові зустріти героїв. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Обмін військовополоненими — як родичі зустрічали бійців - фото 4
Родичі військовополонених. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Нагадаємо, що сьогодні, 6 травня, Україна та Росія провели обмін військовополоненими. Додому вдалося повернути 205 захисників.

Крім того, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець показав перші кадри обміну військовополонених.

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