Обмін військовополоненими 6 травня — як родичі зустрічали бійців

Родичі військовополонених готуються до зустрічі. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У вівторок, 6 травня, Україна та Росія провели обмін військовополоненими. Родичі бійців зустріли своїх героїв.

Про це повідомляє кореспондентка Новини.LIVE Галина Остаповець.

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Як родичі зустріли військових з полону

Сльози радості та довгоочікувані обійми — саме такими емоціями сьогодні наповнені серця родичів українських військовополонених.

Сотні сімей зустріли своїх героїв, які нарешті повертаються додому після тривалого перебування у полоні. Більшість воїнів перебували у заручниках росіян понад три роки.

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Родичі військовополонених готуються до зустрічі. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Родичі чекають на військовополонених. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Родичі готові зустріти героїв. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Родичі військовополонених. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Нагадаємо, що сьогодні, 6 травня, Україна та Росія провели обмін військовополоненими. Додому вдалося повернути 205 захисників.

Крім того, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець показав перші кадри обміну військовополонених.