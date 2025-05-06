Обмін військовополоненими 6 травня — Лубінець показав перші кадри

Обмін військовополоненими. Фото: Telegram Володимира Зеленського

У вівторок, 6 травня, Україна зустріла 205 своїх героїв, які повернулися з полону в результаті 64-го обміну військовополоненими. З початку повномасштабного вторгнення в Україну вдалося повернути вже 4757 громадян.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець у Telegram.

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Обмін став можливим завдяки скоординованій роботі українських державних органів, що працюють у складі Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, а також завдяки сприянню міжнародних партнерів, зокрема Об’єднаних Арабських Еміратів.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець висловив подяку всім учасникам цього складного процесу.

На місці обміну працювали представники Офісу Омбудсмана, які контролювали дотримання прав людини відповідно до норм міжнародного гуманітарного права. Спостерігачі зафіксували емоційний і фізичний стан звільнених захисників, які повернулися додому.

Лубінець також наголосив на правових гарантіях для повернутих з полону українців, які мають право на медичну допомогу, психологічну реабілітацію, поновлення документів і одноразову грошову допомогу. У разі порушення їх прав колишні полонені можуть звертатися до Офісу Омбудсмана.

"Ми продовжимо працювати над тим, щоб повернути всіх наших громадян додому", — заявив Дмитро Лубінець.

Нагадаємо, що сьогодні, 6 травня, Україна та Росія провели обмін військовополоненими. Додому вдалося повернути 205 захисників.

А 4 травня у Львові відбулася акція на підтримку військовополонених та зниклих безвісти українських захисників.